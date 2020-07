Covids-19 Sénégal: l'Armée nationale infectée

La "Grande muette" est infectée. Selon le journal « Kritik », dans son édition de ce jeudi 09 juillet 2020, "le Coronavirus fend les rangs de l’armée et atteint les hauts sommets de la grande muette".



Nos confrères d'ajouter que l’actuelle intendance des Armées est aussi contaminée par le virus et deux autres officiers en l’occurrence un capitaine et un lieutenant qui ont chopé le virus.