Création d’un ministère de l’Education nationale et de l’Enseignement supérieur : le Saems fustige et parle d'un manque de vision

Le Syndicat autonome des enseignants du moyen secondaire (Saems) a dénoncé le regroupement de l'Education nationale et de l'Enseignement supérieur en un seul ministère lors du dernier remaniement.



« Encore une fois, le président de la République a montré qu'il n'a pas de vison pour le secteur de l'éducation. On constate que les ministères de l'Education nationale et de l'Enseigne- ment supérieur ont été regroupés en un seul ministère. Les regrouper ne fera qu'augmenter les problèmes qui existaient déjà », a déploré le secrétaire général du Saems.



El Hadji Malick Youm d’alerter : « Cela nous mènera à un centra- lisme extraordinaire». En effet, dit-il, les « deux ministères se complètent mais les problèmes qui qui les traversent sont d'ordre différent. Ce remaniement montre qu'on ne donne aucune sorte importance au système éducatif en général », indique-t-il dans Libération.