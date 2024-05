Série noire d'accidents à Dakar : après celui de l'autoroute, un bus Tata et un taxi Ndiaga impliqués vers HLM

Dakar a été le théâtre d'une série d'accidents spectaculaires ce mercredi matin, soulevant des appels à des mesures urgentes pour renforcer la sécurité routière. Le premier accident s'est produit à hauteur de Mariama Niass, où un bus Tata a été impliqué dans une collision dramatique . Les causes exactes de l'accident restent à déterminer, mais les premières informations indiquent que plusieurs véhicules ont été endommagés, et que l'incident a entraîné un mort et de sérieux ralentissements du trafic.Peu de temps après cet accident, un autre incident s'est produit près de HLM, impliquant cette fois-ci un taxi et un Ndiaga Ndiaye, véhicule de transport en commun très utilisé à Dakar.La recrudescence des accidents ont seulement perturbé la circulation mais ont également provoqué un tollé sur les réseaux sociaux. Des internautes appellent à des actions concrètes pour prévenir de telles tragédies à l'avenir. Il est impératif que les autorités répondent à cette urgence pour assurer la sécurité de tous sur les routes de Dakar.