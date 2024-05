A Dakar, Sonko et Mélenchon vont co-animer une conférence sur les relations Afrique-Europe

Le président du parti Pastef Les Patriotes Ousmane Sonko annonce qu'il co-animera une conférence ce jeudi 16 mai, aux côtés de Jean-Luc Mélenchon, où ils échangeront sur leurs visions respectives de ces relations, insistant sur la nécessité d'un équilibre.



Cette conférence promet d'apporter un éclairage sur les perspectives et les attentes concernant les relations internationales, avec un accent particulier sur l'Afrique, le Sénégal et l'Europe.



Ousmane Sonko de préciser que cette activité entre dans le cadre de ses engagements en tant que président du parti PASTEF - Les Patriotes et en ligne avec la vision des siens.



« À titre de président de PASTEF et en cohérence avec notre ligne de parti, nous réaffirmons la nécessité pour l’Afrique de repenser nos relations avec l’Europe et, par delà, tous nos partenaires», a indiqué Sonko.