Criminalisation de l’homosexualité : Jamra avertit le gouvernement et refuse toute dilution de la loi

L'ONG islamique Jamra hausse le ton après les propos du porte-parole du gouvernement, Moustapha Sarré, au sujet de la criminalisation de l’homosexualité. Mame Mactar Gueye, vice-président de l’organisation, prévient que leur coalition « Rappel à l’Ordre » restera vigilante et n’acceptera aucun compromis sur ce qu’ils considèrent comme une priorité. Il annonce sa participation au dialogue national.« C'était la première fois en 1988 que Jamra participait à un dialogue national dirigé par le président Abdou Diouf. Mais toujours est-il que ce pays nous appartient à tous et nous ne pouvons que le construire ensemble. Si aujourd'hui, le Président Diomaye Faye m'envoie en tant que responsable de Jamra une invitation, nous ne pouvons que le remercier parce que Jamra n'a jamais changé de posture. Quel que soit la situation, quand nous sommes sollicités pour apporter notre modeste contribution à la réflexion, on ne nous le dira pas deux fois », a déclaré Mame Mactar Gueye sur les ondes de la RFM.Mais sur le sujet sensible de la criminalisation de l’homosexualité, l’organisation se montre ferme : « Comment peut-on dire pour un fléau aussi grave qui a détruit beaucoup de sociétés qu'il faut le reléguer au second plan parce qu'il y a des choses beaucoup plus prioritaires ? Nous qui suivons l'évolution de l'expansion de ce fléau qui est en train d'exacerber les populations parce que les homosexuels d'aujourd'hui ne sont pas ceux d'hier qui se cachaient. Maintenant, ils sortent et envahissent l'espace public », a alerté Mame Mactar Gueye.« Nous sentons une colère qui peut exploser à tout moment à cause de ce sentiment d'impunité dont la communauté LGBT est en train de se prévaloir », a-t-il ajouté.Mame Mactar Gueye avertit le gouvernement : Nous n'accepterons pas que la teneur initiale de ce projet de criminalisation soit diluée dans du bissap et de l'eau de manière à être totalement inodore, insipide et sans saveur. Nous ne l'accepterons pas. Nous n'accepterons aucun truquage de cette loi ».