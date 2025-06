« Au Mackyland, Mackysards et neo-opposants s’attaquent en vain à l’image de notre Mimi national », par Moustapha Diémé, Coordonnateur national du MIMI

Le cabinet noir des Mackysards et neo-opposants du Mackyland, tapis dans les réseaux sociaux, tentent encore de faire feu de tout bois en s’attaquant sans répit à Mme Aminata Touré dont le seul tort est d’avoir rappelé à Mr Macky SALL que, « n’est pas Secrétaire général de l’ONU qui veut ».



En effet, oser rêver de présider aux destinées de cette auguste institution internationale, requiert un CV immaculé surtout en matière de respect des droits humains.

Oui, Présidente Aminata Touré, l’Afrique toute entière, vous sait grè de chercher à éviter le ridicule à tout un continent. Sans doute, nombreux sont les spécialistes et observateurs des relations internationales qui rient sous cap à l’idée de confier les nations unies à un ex Président qui est sous le coup d’une procédure de mise en accusation pour haute trahison dans son pays.



En effet, comment oser prétendre diriger l’ONU alors que votre legs à la tête du Sénégal continue de clouer au pilori l’avenir de ce pays. Aujourd’hui, la seule évocation du nom de Macky SALL rappelle aux sénégalais de mauvais souvenirs. Si certains compatriotes retiennent de son règne la manipulation et la falsification des comptes publics consécutives à une dette cachée pour un montant d’environs de 7 milliards de dollars, de vastes carnages financiers et fonciers comme legs à la postérité, pour d’autres, la boucherie humaine avec plus de 82 morts dont 51 par balles sous votre magistère entre 2021 et 2024 suffit pour sonner le glas de vos ambitions à la tête de l’ONU.



Ne serait ce que le déclenchement d’une procédure de mise en accusation vous concernant déposée à l’Assemblee nationale aura un effet assez dissuasif pour vous empêcher de franchir le rubicond.



Donc, Vous devriez remercier Mme Aminata Touré de vous avoir remonter les bretelles, vous évitant ainsi une humiliation sans précédent.



Malheureusement, au lieu de cela, il a été constaté des tirs nourris dégainés par les Mackysards et les néo-opposants dans les réseaux sociaux sur notre Mimi national.



Ce qui est peine perdue. Notre leader, Mme Aminata Touré, est suffisamment vaccinée contre les flèches de ces Mackysards qui ne réussiront à l’atteindre outre mesure. Et même l’amener en VAR pour tenter de la confondre s’est révélé contreproductif.



En effet, égérie de la bonne gouvernance et de l’Etat de droit, Mme Aminata Touré est restée fidèle à ces principes démocratiques et républicains.

Preuve, lors des manifestations de mars 2021, elle était la seule voix audible dans le camp présidentiel d’alors pour ramener le chef suprême du Mackyland à la raison.



Idem pour son combat constant contre un troisième mandat de Macky SALL qui lui a valu d’être défenestrer injustement l’Assemblée nationale.



Sur l’agitation à nouveau des prétendus rapports de l’IGE contre Mimi Touré en prêchant toujours le faux, juste pour brouiller l’image de l’icône de la bonne gouvernance auprès de l’opinion, je ne cesserai jamais de le dire . Il n’ya aucun rapport de l’IGE ayant épinglé Mimi Touré au motif de l’incompétence de l’IGE à connaître la gestion des institutions constitutionnelles comme le CESE. Et cela en vertu d’abord de la hiérarchie des normes consacrant la supériorité de la loi organique instituant le CESE sur la loi ordinaire relative a l’IGE, ensuite de la prééminence de la loi nouvelle du CESE sur l’ancienne loi de l’IGE qui abroge de façon tacite toutes dispositions antérieures qui lui sont contraires et enfin, de la jouissance de l’autonomie financière du CESE .



En résumé, notre leader, contrairement à l’idée que les Mackysards tentent de faire croire à l’opinion, ne fait nullement preuve d’acharnement sur Macky SALL. Mme Aminata Touré reste fidèle à sa ligne et aux orientations du MIMI. Il s’agit des principes républicains de redditions des comptes, de l’Etat de droit et de la bonne gouvernance. En dépit de vos attaques injustes et mal fondées dont elle est la cible, notre leader, intégrité et courage politique en bandoulière, restera toujours engagée pour le Sénégal. N’en déplaisent aux mackysards et neo-opposants qui font d’elle leur cible idéale.