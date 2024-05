Criminalisation de l’homosexualité : le député de Yewwi Askan Wi, Abass Fall, prêt à voter la loi

Le débat sur l'homosexualité a pris de l'ampleur suite à la conférence conjointe de Ousmane Sonko et Jean-Luc Mélenchon à l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Abass Fall, député et coordonnateur de Pastef à Dakar, lors de son passage dans l’émission « En vérité » sur Radio Sénégal International, a pris la défense d’Ousmane Sonko, qui, selon lui, «n’a jamais varié dans son discours et a toujours été clair sur sa position».



Sur ce sujet, il soutient le principe de la criminalisation de l’homosexualité, mais désapprouve la manière dont certains souhaitent l’appliquer. « Si on amène la loi à l'Assemblée nationale je voterai », a promis le parlementaire.