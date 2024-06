Décès du colonel Mbaye Gueye : le ministre de l'intérieur rend hommage "à un homme de grande valeur"

Le colonel Mbaye Gueye ancien directeur du Groupement mobile d'intervention est mort ce jour à Dakar. La triste nouvelle est rendue publique par une lettre d'hommage du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, le général Jean Baptiste Tine. "C'est avec une grande tristesse que nous avons appris le décès du Colonel Mbaye Gueye, ancien Directeur du Groupement Mobile d'Intervention (GMI) du Sénégal. Homme de grande valeur et de dévouement, il a su, par son courage et son sens du devoir, jouer un rôle crucial lors de la crise de 1987 suite à la loi portant radiation, en apaisant les tensions entre policiers voulant se rendre au palais de justice et gendarmes" a mentionné le ministre de l'intérieur.



Pour monsieur Tine, la réaction et sérénité du Colonel Gueye, "lors de ces moments difficiles, restera à jamais gravée dans notre mémoire collective".



"Le Colonel Mbaye Gueye a servi notre nation avec honneur et dignité, et son héritage de paix et de justice perdurera", a ajouté le ministre de l'intérieur.