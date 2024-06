Fraude lors de la composition du 2e semestre : l’inspecteur de l’éducation de Ziguinchor annonce la reprise de certaines épreuves

Dans une note datant du vendredi 14 juin, l’inspecteur de l’éducation et de la formation de Ziguinchor (IEF), Ibrahima Kalil Sakho a demandé aux chefs des établissements publics et privés de la commune de Ziguinchor la reprise des épreuves de composition du 2e semestre. Cette décision de l'inspecteur fait suite à des fraudes notées lors des épreuves du second semestre dans certains matière.



« En raison des situations de fuite durant le déroulement des épreuves de composition du second semestre, l’administration des épreuves sera reprise dans les collèges (publics et privés) de la commune de Ziguinchor », lit-on sur le communiqué.



L'IEF demande aux principaux de prendre toutes les dispositions pour informer à temps les élèves.



Les épreuves concernées selon le communiqué sont : « les mathématiques, l’histoire et la géographie, l’éducation civique, les sciences physiques, les langues vivantes 2 (LV2) pour la section moderne, le dessin ou la musique ».