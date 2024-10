Débordement du fleuve du Sénégal : neuf (9) PI de 30 hectares sous les eaux à Woudourou

Woudourou, un village du Daandé Maayo nord, a été gravement touché par une inondation qui a englouti neuf périmètres irrigués (PI), représentant une superficie totale de 30 hectares. Selon Amadou Sow, acteur du développement local, la digue protégeant les champs de riz a cédé jeudi dernier, libérant ainsi les eaux du fleuve. "Le niveau de l'eau dans ces périmètres est si élevé qu'il est impossible de voir les épis de riz. Les producteurs ont perdu l'intégralité de leurs récoltes, en particulier dans le PI 6, qui est complètement submergé", a-t-il déclaré dans les colonnes de Walfadjri.



Les périmètres irrigués sont exploités par des membres d'une coopérative, comme c'est le cas à Ndouloumadji. À Matam, les jardins maraîchers situés au bord du fleuve n'ont pas été épargnés par la montée des eaux. Ces jardins sont cultivés par de jeunes habitants du quartier Soubalo ainsi que des retraités de la commune. Les producteurs demandent un soutien de la banque locale, auprès de laquelle ils ont contracté des prêts pour démarrer leur campagne.



Dans le département de Kanel, plus de 450 hectares de rizières ont été détruits. De Matam à Oréfondé, la montée des eaux a également submergé des infrastructures vitales, y compris le poste de santé de Diamel. D'autres villages tels que Woudourou, Aly Oury, Kédélé, Sylla et Sinthiou Diamdior sont également affectés.



Dans la commune de Nguidjilone, située dans le Daandé Maayo nord, le maire, avec des ressources limitées et l'appui de bénévoles, tente d'apporter une aide aux sinistrés en attendant une intervention des autorités étatiques. Abdoulaye Mountaga Sall rappelle que les inondations ont déjà détruit des périmètres rizicoles en 2007 et 2011.