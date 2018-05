Décès de Fallou Sène : Penda Mbow exige des sanctions

Le Mouvement citoyen fustige les conditions dans lesquelles Mouhamed Fallou Sène a été tué le 15 mai dernier. En effet, cette organisation de la société civile indexe la violation de la loi 94-79 qui garantissait l’inviolabilité de la franchise universitaire qui serait la cause première de ce drame survenu à l’Université Gaston Berger (UGB) de Saint-Louis.



Pr Penda Mbow et Cie, qui doutent de la nécessité d’utiliser des balles réelles dans l’enceinte d’une université exhortent l’Etat à faire la lumière dans cette affaire et, prendre des sanctions à l’issue de l’enquête qui a été déclenchée.



Etudiant à la Section «Français» de l’Unité de formation et de recherche (UFR) de Lettres et Sciences de l’UGB, Mouhamed Fallou Sène avait succombé à ses blessures après avoir été atteint par une balle. Le tir qui proviendrait de l’arme d’un des gendarmes avait suscité le courroux des étudiants de Saint-Louis, mais aussi des autres universités du Sénégal.



D’ailleurs, la tension reste toujours vive dans ces temples du savoir, d’autant plus que les étudiants qui ont organisé de grands rassemblements à Dakar, Saint-Louis, Bambey, Thiès, Ziguinchor, continuent de réclamer la démission des ministres Mary Teuw Niane en charge de l’Enseignement supérieur, et de Amadou Ba, le ministre de l’Economie.