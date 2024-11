Décès de Mamadou Moustapha Bâ : Amadou Ba suspend sa campagne électorale et rentre à Dakar

À la suite du décès de l'ancien ministre des Finances et du Budget, Mamadou Moustapha Bâ, Amadou Ba, tête de liste de la Coalition "Jamm Ak Njariñ", a décidé de suspendre sa campagne pour les législatives. Il a également annoncé son retour à Dakar.



Pour rappel, Mamadou Moustapha Bâ a été à la tête de la direction générale des finances du ministère de l’économie et des finances qu’il a intégré en 1992 a rendu l’âme des suites d’une courte maladie.



Il a été nommé ministre des Finances et du Budget le 17 septembre 2022 dans le premier gouvernement de l’ancien Premier ministre Amadou Ba. Un poste qu’il a quitté avec la fin du régime de Macky Sall en avril dernier, coïncidant avec l’arrivée du tandem Diomaye-Sonko.