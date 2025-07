Démantèlement d'un réseau criminel à Keur Mbaye Fall : huit (08) jeunes interpellés et un arsenal saisi

Une opération de police menée dans la nuit du 22 juillet 2025 a permis aux forces de l'ordre de démanteler un groupe suspecté d'activités criminelles dans le quartier de Keur Mbaye Fall. Huit (08) individus ont été interpellés en flagrant délit par les éléments du Commissariat d'arrondissement de Zac Mbao, au sein d'une maison en chantier située rue 10.



L'intervention a été déclenchée par une forte odeur de chanvre indien, détectée par une patrouille de sécurisation. En se rapprochant du bâtiment en construction d'où émanait l'odeur, les agents ont découvert huit jeunes hommes rassemblés dans une atmosphère enfumée, en pleine consommation de stupéfiants.



La fouille des lieux a révélé un véritable arsenal, suggérant une organisation criminelle structurée. Parmi les objets saisis figurent deux cornets de chanvre indien, dont un déjà entamé, ainsi qu'un joint encore fumant.



Les forces de l'ordre ont également mis la main sur plusieurs armes blanches, dont une machette, un couteau, une paire de ciseaux, et un taser électrique. Une cartouche de calibre inconnu, une corne à bout pointu et une bouteille contenant un liquide rose suspect ont également été confisquées.



Les huit suspects ont été placés en garde à vue et font désormais face à de lourdes accusations. Ils sont poursuivis pour "association de malfaiteurs, détention illégale d'armes blanches, ainsi que détention et usage collectif de chanvre indien".



L'enquête se poursuit afin de déterminer l'origine exacte du matériel saisi et de clarifier les intentions réelles de ce groupe.