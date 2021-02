Démantèlement d’une bande d'agresseurs à Keur Massar: des armes blanches et du chanvre indien, saisis

La brigade de gendarmerie de Keur Massar, une localité de la banlieue dakaroise, a mis fin aux agissements d’une bande d'agresseurs et de voleurs à main armée. Une perquisition effectuée dans leur cabane, a permis aux gendarmes de découvrir des armes blanches, du matériel d'effraction et du chanvre indien.



L'information a été donnée par le Haut commandement de la gendarmerie nationale via sa page Facebook. L'enquête ouverte suit son cours.