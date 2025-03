Des billets noirs d’une contrevaleur de plus de 4,5 milliards CFA saisis par les unités douanières 

La Brigade commerciale des Douanes de Sénoba, relevant de la Subdivision de Kolda sous la Direction régionale des Douanes du Sud, a réalisé une saisie majeure de billets noirs d’une contrevaleur de 2,624 milliards de francs CFA.



Cette interception résulte de l’exploitation efficace d’un renseignement signalant la présence d’un individu en possession de billets noirs au Carrefour NDIAYE, dans le département de Sédhiou. Une opération minutieusement préparée par les agents de la Brigade commerciale des Douanes de Sénoba a permis d’appréhender le faussaire alors qu’il s’apprêtait à laver quatre millions d’euros en billets noirs, soit 2 000 billets noirs en coupures de 500 euros et 15 000 billets noirs en coupures de 200 euros. Le suspect est actuellement en garde à vue, et l’enquête est en cours.



Dans le cadre de la lutte continue contre le faux monnayage, les unités de la Direction régionale des Douanes du Centre ont également mené des opérations fructueuses. Le 14 mars, vers 19 heures, les agents de la Brigade mobile des Douanes du Pont Serigne Bassirou Mbacké, Subdivision de Kaolack, ont arrêté à Keur Madiabel deux individus en possession d’un milliard sept millions de francs CFA en billets noirs, comprenant des coupures en dollars et en euros.



Quelques jours plus tôt, une opération d’infiltration orchestrée par la Brigade commerciale des Douanes de Keur-Ayip avait abouti à l’arrestation d’un faussaire sur le point de laver 59 millions de francs CFA en billets noirs à Boulédjé, près de Keur-Moussa, département de Nioro du Rip.



Toujours dans la lutte contre le faux monnayage, une opération conjointe entre la Brigade mobile des Douanes de Pikine (Subdivision de Dakar-extérieur, Direction régionale de l’Ouest) et le Groupement polyvalent de Recherche et de Répression de la Fraude (GPR) de Thiès a permis de déjouer une tentative de lavage de billets noirs à Mékhé le 13 mars 2025.



Les agents ont saisi plusieurs coupures de billets noirs en euros, francs CFA et dollars, pour une contrevaleur totale de 850 millions de francs CFA. Trois individus, dont une femme, ont été interpellés durant cette opération.



Pour rappel, entre Dakar, Gandigal et Louga, les unités douanières avaient déjà saisi 2,284 millions de francs CFA en billets noirs au début du mois de mars. Ces diverses opérations portent le total des saisies de billets noirs depuis le début de l’année à près de sept milliards de francs CFA.



L’Administration des Douanes réaffirme son engagement à lutter contre la criminalité économique et financière, notamment le faux monnayage, et encourage la collaboration des populations pour endiguer ce fléau.