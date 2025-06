Conseil des ministres : le Premier ministre insiste sur l'amélioration des urgences hospitalières

Lors du Conseil des ministres de ce mercredi, le Premier ministre Ousmane Sonko s’est exprimé sur la nécessité d’améliorer significativement la gestion des urgences hospitalières, qu’il a qualifiée de priorité majeure pour le gouvernement. Il a rappelé que l’exécutif accorde une attention particulière à l'accès rapide et équitable des populations aux soins d'urgence de qualité, affirmant : « Le gouvernement accorde une priorité élevée à l’accès des populations aux soins d’urgence de qualité dans toutes les structures de santé. »



Le Premier ministre a également insisté sur l’importance d’une meilleure prise en charge humaine dans les services hospitaliers : « Une attention toute particulière doit être accordée à l’amélioration de la qualité des services d’accueil d’urgence afin de donner un visage plus humain à la prise en charge des personnes en détresse. »



Pour concrétiser ces engagements, il a invité le ministre de la Santé et de l’Action sociale à renforcer le dispositif du SAMU national et à travailler de manière concertée avec les autres structures d’intervention : « Le ministre de la Santé et de l’Action sociale est invité à renforcer le dispositif du SAMU national et à travailler en parfaite synergie avec la Brigade nationale des Sapeurs-pompiers et les autres structures publiques et privées évoluant dans le secteur. »