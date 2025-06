Conseil des ministres : dix nouvelles nominations actées par le président Diomaye Faye

Lors du Conseil des ministres de ce mercredi, le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a procédé à une série de dix nominations dans l’administration publique, couvrant plusieurs secteurs de l’État.



À la Primature

Mbaye Sène, médecin de formation, est nommé Secrétaire exécutif du Conseil national de Développement de la Nutrition (CNDN), en remplacement du Dr Aminata Diop Ndoye.



Ministère des Infrastructures et des Transports terrestres et aériens

Laurent Sina, consultant en management de la qualité, devient Directeur du Laboratoire national de référence dans le domaine du Bâtiment et des Travaux Publics (LNR-BTP). Il remplace Chérif Baldé.



Ministère des Finances et du Budget

Trois nouvelles nominations :



Souadou Dramé, économiste, est nommée Directrice de la Programmation budgétaire.



Serigne Cheikh Mbeguéré, conseiller en planification, est nommé Directeur de l’Ordonnancement des Dépenses publiques, en remplacement de Samba Fall.



Boubacar Camara, administrateur civil principal, prend les fonctions de Directeur de l’Administration et du Personnel à la Direction générale du Budget, succédant à Abdourakhmane Ba, admis à la retraite.



Ministère des Pêches, des Infrastructures maritimes et portuaires

Baba Tall, expert en logistique, est nommé Directeur du Consortium sénégalais d’activités maritimes (COSAMA), en remplacement du Commandant Mactar Fall.



Ministère de l’Énergie, du Pétrole et des Mines

Mbaye Sène, titulaire d’un master en comptabilité et finances, est désigné Président du Conseil d’administration de la Société des Mines du Sénégal (SOMISEN), en remplacement de Mamadou Bamba Ndiaye.



Ministère de la Communication, des Télécommunications et du Numérique

Serigne Ahmadou Bamba Sy, ingénieur centralien et expert en management de projets, est nommé Secrétaire général du ministère, en remplacement de Fatou Bintou Ndiaye.



Ministère de l’Industrie et du Commerce

Abasse Boubou Ndiaye, titulaire d’une licence en gestion de projets, devient Président du Conseil de surveillance de l’Agence sénégalaise pour la Propriété industrielle et l’Innovation technologique (ASPIT), succédant à Lakhbouss Diakhaté.



Ministère de l’Éducation nationale

Assane Sow, professeur d’enseignement secondaire, est nommé Directeur de l’Institut national d’Étude et d’Action pour le Développement (INEADE), en remplacement d’Alioune Badara Diop.