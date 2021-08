Diourbel : il se déguise en femme pour passer le bac à la place de sa copine

Un fraudeur bien particulier a été épinglé ce samedi, et mis aux arrêts à Diourbel. Alors que les épreuves du baccalauréat général se déroulaient tranquillement, le sieur Khadim Mboup, âgé de 22 ans et étudiant à l’Université Gaston Berger de Saint-Louis, a été arrêté au centre d’examen de Ndayane, à Diourbel.



Son accoutrement féminin et le masque qui barrait son visage n’ont pas suffi à tromper la vigilance des surveillants qui l’ont finalement démasqué alors qu’il tentait de passer les épreuves à la place d’une candidate, dénommée Gangué Dioum, âgée de 19 ans, élève au lycée Keur Khadim.



Arrêté et conduit au commissariat central, Khadim Mboup y a été rejoint par sa copine Gangué Dioum et les deux ont été placés en garde à vue pour faux et usage de faux et fraude à l’examen.



