Diourbel: l'élève testé positif au covid19 vaque à ses occupations, sa famille dément toute contamination

L'histoire de l'élève en classe de CM2, testé positif au coronavirus à Diourbel paraît sur réelle. Au domicile familial de l'enfant, aucune mesure de distanciation sociale, aucun geste barrière. L'élève a confié à L'Obs qu'il se portrait bien.



"Je me porte bien, je n'ai rien", a-t-il déclaré, avant que 5 de ses amis ne viennent le chercher.



La maman de l'élève peine à dissimuler son amertume. " Chacun peut dire ce qu'il veut. Nous n'avons rien à dire sur son état de santé, mais nous laissons tout cela entre les mains de Dieu". Puis elle ajoute : "J'ai passé toute la journée à répondre au téléphone par rapport à cette information qui n'est pas vraie. Aucun agent de santé n'est venu nous en parler, mais c'est juste un appel téléphonique que nous avons reçu".



La maman refuse de refuse toutefois de donner les détails sur l'hospitalisation de son enfant. : "Je ne vais pas vous dire quand il a été hospitalisé et la durée, mais c'était une simple grippe", a-t-elle, ajoutant que son fils "n'ira plus à l'école jusqu'à ce que retombe la clameur"