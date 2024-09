Double buteur en Ligue Europa : Boulaye Dia vise encore plus haut après une saison difficile

La Lazio a dominé le Dynamo Kiev 3-0 en Ligue Europa, avec un Boulaye Dia étincelant. L'attaquant des « Lions » a marqué un doublé et délivré une passe décisive. Interrogé sur sa position préférée sur le terrain, l'ancien joueur de Salernitana a confié avoir travaillé dur pour retrouver ses sensations.



« Je dois faire des choix rapidement et la passe doit être bonne, donc c’était instinctif. J’aime jouer les deux. Quand j’ai un attaquant à mes côtés et que je suis son soutien, c’est pareil pour moi. Je marque des buts, donc ce n’est pas un problème », a déclaré l’attaquant de la Lazio de Rome.



Boulaye Dia, qui sera certainement sur la liste d'Aliou Cissé pour les éliminatoires de la CAN 2025 en octobre, aspire à aller encore plus loin cette saison.



« J’ai travaillé dur, car la saison dernière n’a pas été facile pour moi, mais je veux faire de mon mieux, marquer et aider l’équipe à gagner les matchs », a-t-il confié.