Double meurtre d’Aziz Dabala et de Wally : la procédure retardée par le déménagement du tribunal

L’affaire du double meurtre de Aziz Dabala et Wally à de Pikine Technopole ne se sera pas bouclée si rapidement. En effet le Tribunal de Pikine-Guédiawaye, en charge du dossier, est en plein déménagement vers ses nouveaux locaux situés sur la VDN3, ne laissant sur place que le Tribunal d’instance de Pikine, a indiqué « Les Échos ». Selon le quotidien, la défense de la danseuse Nabou Lèye et de ses coïnculpés espérait une audition rapide de leurs clients par le juge d’instruction. Cependant, ce souhait pourrait ne pas se concrétiser dans l’immédiat.



Un des avocats des prévenus, dans l’affaire « Aziz Dabala et Waly », a confirmé que « ce déménagement pourrait perturber la programmation des auditions, précisant que le juge d’instruction voudra probablement s’installer dans son nouveau bureau avant de rouvrir les dossiers. »



Pour rappel, les corps d’ Abou Aziz Ba alias « Aziz Dabala » et de Boubacar Gano alias « Wally » ont été retrouvés sans vie dans l’appartement du danseur à Pikine Technopole. Sept suspects, dont Nabou Lèye, ont été arrêtés et placés sous mandat de dépôt le 28 août dernier. Les accusations portées contre Nabou Lèye incluent « association de malfaiteurs et complicité d’assassinat avec barbarie. » Les autres prévenus, dont M.L.D alias Modou Lo, sont poursuivis « pour association de malfaiteurs, vol, et assassinat avec barbarie. »



L'enquête se poursuit sous la supervision de la Division des investigations criminelles (DIC).