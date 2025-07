Diomaye Faye à la Maison Blanche : vers un nouveau partenariat entre le Sénégal et les États-Unis

Le Président Bassirou Diomaye Faye a participé à une rencontre de haut niveau à la Maison Blanche, aux côtés de ses homologues de Mauritanie, du Gabon, de Guinée-Bissau et du Libéria. Il a exprimé sa gratitude au Président Donald Trump et salué l’ouverture un nouveau partenariat entre le Sénégal et les États-Unis.



« Nos échanges riches et constructifs ouvrent la voie à un nouveau partenariat solide et ambitieux entre le Sénégal et les États-Unis, bénéfique à nos deux peuples et à l'Afrique », a déclaré le chef de l’Etat.