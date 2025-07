Donald Trump évoque un accord imminent pour un cessez-le-feu à Gaza

Le président américain Donald Trump a affirmé, mercredi, que son administration était « très proche » de conclure un accord de cessez-le-feu dans la bande de Gaza.



"Je peux vous dire que nous sommes très proches d’un accord. Je ne sais pas si c’est confidentiel ou non", a-t-il déclaré lors d’une rencontre avec des dirigeants africains.



" Nous voulons un cessez-le-feu, nous voulons la paix, nous voulons récupérer les otages, et je pense que nous y sommes presque. "



Interrogé sur la possibilité d’un cessez-le-feu dans les prochains jours, Trump s’est montré prudemment optimiste.

"Je pense que nous avons une chance cette semaine ou la semaine prochaine. Ce n’est pas certain ", a-t-il précisé. " Mais il y a de très fortes chances que nous parvenions à un accord ou à un règlement d’une certaine nature. "



Ces propos interviennent après les déclarations mardi de l’émissaire spécial américain pour les missions de paix, Steve Witkoff, qui a exprimé l’espoir de conclure un accord de cessez-le-feu de 60 jours.



"Nous espérons parvenir à un accord d’ici la fin de la semaine, qui permettrait d’instaurer un cessez-le-feu de 60 jours ", a-t-il déclaré, évoquant des progrès dans les pourparlers indirects.



Depuis le début de l’offensive israélienne en octobre 2023, près de 57 700 Palestiniens, majoritairement des femmes et des enfants, ont été tués dans la bande de Gaza, selon les autorités locales. Les bombardements intensifs ont largement détruit l’enclave, provoquant des pénuries alimentaires aiguës et la propagation de maladies.