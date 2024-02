Droit des Sénégalais à la connexion Internet : les Syndicats des télécommunications lancent la première phase du plan d’action

À la suite de la décision du ministre de la Communication, des Télécommunications et du Numérique de restreindre les données mobiles internet, les Syndicats des Travailleurs des opérateurs de Télécommunications regroupant, le SYTS (Syndicat des Travailleurs de Sonatel), le SNTPT (Syndicat National des Travailleurs des Postes et Télécommunications) section Sonatel, le SNTS (Syndicat National des Travailleurs de Sentel), SNTPT (Syndicat National des Travailleurs des Postes et Télécommunications) section Expresso comptent lancer la première phase du plan d’actions de défense du droit des Sénégalais à la connexion Internet.



Dans un communiqué publié ce mardi, ils dénoncent avec la dernière énergie la coupure d’internet mobile effectuée par le ministre Moussa Bocar Thiam et exigent le rétablissement de la connexion des données mobiles.



Les Syndicats des Travailleurs des opérateurs de Télécommunications ont par ailleurs adressé une requête au ministre du Travail, des lettres aux organisations de défense des droits de l’homme et enfin lancé le lancement de l’hashtag “Non à la coupure d’Internet”, indique le document.