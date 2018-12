Droits de l'homme : Le Sénégal porté à la tête du conseil de l'ONU

Le Sénégalais Coly Seck, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire, vient d’être nommé Président du Conseil des droits de l’homme de l’ONU. Coly Seck est par ailleurs représentant permanent du Sénégal auprès de ce tte instance et d'autres organisations internationales à Genève. Il va remplacer le Slovène VojislavŠuc, en poste jusqu’à la fin de l’année, et prendra fonction à la tête du Conseil des droits de l’homme au mois de janvier 2019 pour un mandat d’un an.



Le 16 octobre 2017, le Sénégal a été élu avec 188 voix au Conseil des droits de l’homme de l’Organisation des Nations Unies pour la période 2018-2020, à New York, a l’occasion de la Soixante-douzième (72ème) session, en cours, de l’Assemblée générale des Nations-unies. Après ses mandats successifs de 2006-2009 et de 2009-2012, le Sénégal a intégré à nouveau, le 1erjanvier 2018, cet important organe composé de 47 Etats membres, dont le siège se trouve à Genève. Coly Seck devient ainsi le troisième Africain à être élu Président du Conseil des droits de l’homme après le Gabonais Baudelaire Ndong Ella et le Nigérian Martin Ihoeghian Uhomoibhi.