École Inter-États de Médecine Vétérinaire : Des étudiants renvoyés des salles d'examen à cause des arriérés de paiement

Les étudiants sénégalais inscrits à l’école Inter-Etats des Sciences et Médecine Vétérinaire de Dakar (EISMV) sont renvoyés des salles d'examen à cause des arriérés de paiement du ministère de l'Enseignement Supérieur, rapporte "L’AS ".



L’administration de l'école a pris la décision ferme de renvoyer les étudiants des pays qui n'ont pas payé les frais de scolarité.Selon la note du directeur de l'école, les arriérés dus au 31 janvier 2021 s'élèvent à 442 440 022 FCFA en plus des 10 millions pour la solidarité due au titre de 2021. Ce qui porte à 794,940 millions l'ardoise que le Sénégal doit à l'école.



D'autres pays sont dans la même situation que le Sénégal. Il s'agit du Bénin, du Burundi, du Cameroun, de la Centrafrique, du Congo, de la Côte d'Ivoire, du Gabon, du Mali, de la Mauritanie, du Niger et du Tchad.



Les examens vont se poursuivre sans les étudiants ressortissants de ces pays, renseigne "L'AS".