Elections locales : voici les résultats provisoires dans les 19 communes de Dakar La Commission départementale de recensement des votes de Dakar des élections localesdu 23 janvier 2022 a publié les résultats provisoires de ses travaux ce jeudi 27 janvier. La séance a été présidé Ousmane chimère Diouf, président de ladite commission. Les résultats ci-dessus concernent les 19 communes et la ville de Dakar.

Pour la ville de Dakar

Nombre d'inscrit 679644

Votants 312926

Nombre d’enveloppes dans les urnes 311894

Nuls 3529

Suffrages valablement exprimés 308365

Quotient municipales 5607



Coalition Bok guiss guiss 13635 proportionnel 2

Coalition Walu Sénégal 15327 proportionnel 3

Coalition Sénégal 2035 8402 proportionnel 2

Union Citoyenne Buntu bi 13749 proportionnel 2

Coalition Yéwi Askan Wi 173628

Coalition Diami Sénégal 2605 proportionnel 1

Coalition Benno Bok Yakaar 81015 proportionnel 14

Communes

Pour la commune de Biscuiterie

Nombre d’électeurs inscrits 36163

Votant 15854

Nuls 125

Valablement exprimés 15734

Les suffrages obtenus sont :

Coalition Sénégal 2035 : 206 scrutin majoritaire 0 proportionnel 1

Alliance des valeurs éthique et citoyenne 206 scrutin majoritaire 0 proportionnel 0



Coalition deffar sa gox 306 scrutin majoritaire 0 proportionnel 1

Coalition Yewi Askan Wi 4341 scrutin majoritaire proportionnel 11

Coalou Gallu Sénégal 100 scrutin majoritaire 0 proportionnel 0

Coalition walou Sénégal 5826 scrutin majoritaire 32 proportionnel 14

Coalition Benno Bokk Yaakar 3400 scrutin majoritaire 0 proportionnel 8

Union Citoyenne Buntou Bi 1666 scrutin majoritaire 0 proportionnel 3

Coalition Disso Si Khar Nou 283 scrutin majoritaire 0 proportionnel 0



Camberéne

Nombre d’électeurs inscrits 24571

Votant 10873

Nuls 112

Exprimés 10761

Les suffrages obtenus sont :

Benno Bok Yakaar 3799 scrutin majoritaire 30 proportionnel 13

Coalition Yewi Askan Wi 3056 scrutin majoritaire 0 proportionnel 10

Sénégal 2035 1889 scrutin majoritaire 0 proportionnel 6

Parti euleuk Sénégal 1859 scrutin majoritaire proportionnel 6

And jeuff 158 scrutin majoritaire 0 proportionnel 1



Pour la commune de Dieupeul Derkelé

Nombre d’électeurs inscrits 27632

Votant 13549

Nuls 203

Exprimé 13346



Union Citoyen Buntu Bi 262 scrutin majoritaire 0 proportionnel 1

Parti Euleuk Senegal 1287 scrutin majoritaire 0 proportionnel 3

Initiative pour une politique de développement 61 scrutin majoritaire 0 proportionnel 0

Walu Sénégal 497 scrutin majoritaire 0 proportionnel 1

Coalition Benno bok yaakar 4999 scrutin majoritaire 0 proportionnel 12

Coalition Yéwi Askan Wi 6021 scrutin majoritaire 25 proportionnel 114

Coalition Bolo liguey Sénégal 219 scrutin majoritaire 0 proportionnel 0



Commune de Fann Point E Amitié

Nombre d’électeurs inscrits 17073

Votants 8231

Nuls 53

Exprimés 8179

Coalition Benno Bok Yakaar 3041 scrutin majoritaire 0 proportionnel 9



Coalition Walu Sénégal 188 scrutin majoritaire 0 proportionnel 0

Coalition Yéwi Askan Wi 4148 scrutin majoritaire 21 proportionnel 13

Coalition Sénégal 2035 287 scrutin majoritaire 0 proportionnel 1

Union Citoyenne Bountou bi 212 scrutin majoritaire 0 proportionnel 1

Convergence démocratique Bok Guiss Guiss 303 scrutin majoritaire 0 proportionnel



Commune de Gorée

Nombre d’inscrits 2136

Votants 1337

Nuls 40

Exprimés 1297

Coalition Benno Bok Yakaar 861 scrutin majoritaire 16 proportionnel 13

Coalition 2035 436 scrutin majoritaire 0 proportionnel 7



Commune de Grand Dakar

Nombre d’inscrits 32431

Votants 14895

Nuls 197

Exprimés 14678

Convergence Démocratique Bok guiss guiss 1578 scrutin majoritaire 0 proportionnel 4

Coalition Benno Bok Yakkar 5942 scrutin majoritaire 30 proportionnel 15

Coalition Walu Sénégal 870 scrutin majoritaire scrutin majoritaire 0 proportionnel 2

Coalition Yéwi Askan Wi 5697 scrutin majoritaire 0 proportionnel 14

Coalition Gueum Sa Bop 611 scrutin majoritaire 0 proportionnel 1



Commune de grand Yoff

Nombre d’inscrits 80678

Votants 34507

Nuls 309

Exprimés 34225



Coalition Gueum sa bop 4473 scrutin majoritaire 0 proportionnel 2

Coalition Deffar Sa Gox 4230 scrutin majoritaire 0 proportionnel 5

Coalition Benno Bok Yakaar 7477 scrutin majoritaire 0 proportionnel 9

Coalition Yéwi Askan Wi 14631 scrutin majoritaire 34 proportionnel 18

Alliance des valeurs éthiques et citoyennes 252 scrutin majoritaire 0 proportionnel 0

Coalition Walu Sénégal 1134 scrutin majoritaire 0 proportionnel 2

Coalition Sénégal 2035 461 scrutin majoritaire 0 proportionnel 1

Coalition And nawlé And Liguey 1918 scrutin majoritaire 0 proportionnel 2

Coalition And Liguey Si Deugue 271 scrutin majoritaire 0 proportionnel 0

Parti socialiste 1089 scrutin majoritaire 0 proportionnel 1

Parti de l’espoir et du progrès 318 scrutin majoritaire 0 proportionnel 1

Mouvement des patriotes pour le développement liguey 971 scrutin majoritaire 0 proportionnel 1



Commune de Gueule Tapée Fann Colobane

Nombre d’inscrit 37566

Votants 17038

Nuls135

Exprimés 17173



Coalition Benno Bok Yakaar 2895 scrutin majoritaire 0 proportionnel 6

Coalition Deffar Sa Gox 181 scrutin majoritaire 0 proportionnel 0

Coalition Walu Sénégal 1194 scrutin majoritaire 0 proportionnel 3

Coalition Yéwi Askan Wi 6314 scrutin majoritaire 30 proportionnel 13

Coalition Sénégal 2035 241 scrutin majoritaire 0 proportionnel 0

Mouvement des patriotes pour le développement liguey 345 scrutin majoritaire 0 proportionnel 1

Union Citoyenne Buntu Bi 2220 scrutin majoritaire 0 proportionnel 5

Convergence démocratique Bokk Guiss Guiss 3783 scrutin majoritaire 0 proportionnel 8



Commune des Hlm

Nombre d’inscrits 25789

Votant 12445

Nuls 142

Valablement Exprimé 12303



République des valeurs Rwu Ngoor 493 scrutin majoritaire 0 proportionnel 1

Partie Euleuk Sénégal 1162 scrutin majoritaire 0 proportionnel 3

Convergence patriotique pour la justice et l’équité Nay lér 677 scrutin majoritaire 0 proportionnel 2

Coalition Yéwi Askan Wi 3601 scrutin majoritaire 27 proportionnel 10

Coalition Sénégal 2035 353 scrutin majoritaire 0 proportionnel 1

union Citoyenne Buntu Bi 494 scrutin majoritaire 0 proportionnel 1

Coalition Walu Sénégal 411 scrutin majoritaire 0 proportionnel 1

Coalition Benno Bok Yakaar 1497 scrutin majoritaire 0 proportionnel 4

Alliance des valeurs éthiques et citoyennes 366 scrutin majoritaire 0 proportionnel 1

Coalition Sounou Gox Sounou Yité 349 scrutin majoritaire 0 proportionnel 1

Coalition gagnante avec déclic 2347 scrutin majoritaire 0 proportionnel 6



Coalition Alternative les vert 303 scrutin majoritaire 0 proportionnel 1

Coalition Gox You Bess 253 scrutin majoritaire 0 proportionnel 1



Commune de Hanbelair

Nombre d’inscrits 33922

Votant 15501

Nuls 163

Valablement exprimé 15337



Alliance des valeurs éthique et citoyenne 289 scrutin majoritaire 0 proportionnel 1

Coalition Walu Sénégal 1440 scrutin majoritaire 0 proportionnel 4

Coalkition Yéwi Askan Wi 9289 scrutin majoritaire 32 proportionnel 23

Coalition Sam jiko jam Sénégal 528 scrutin majoritaire 0 proportionnel 1

Coalition Deffar Sa Gox 136 scrutin majoritaire 0 proportionnel 0

Coalition Guem Sa Bop 231 scrutin majoritaire 0 proportionnel 1

Coalition Gox You Bess 217 scrutin majoritaire 0 proportionnel 0alition

Coalition Benno Bok Yakaar 2379 scrutin majoritaire 0 proportionnel 6

Coalition pour les patriotes Liguey 606 scrutin majoritaire 0 proportionnel 1

Coalition Sénégal 2035 222 scrutin majoritaire 0 proportionnel 1



Commune de la Médina

Nombre d’inscrits 49982

Votants 23945

Nuls 212

Exprimé 23735



Coalition Guem sa bop 9914 scrutin majoritaire 34 proportionnel 17

Coalition Benno Bok Yakaar 8356 scrutin majoritaire 0 proportionnel 15

Coalition Walu Sénégal 911 scrutin majoritaire 0 proportionnel 2

Coalition Yéwi Askan Wi 4771 scrutin majoritaire 0 proportionnel 8

Coalition Sénégal 2225 283 scrutin majoritaire 0 proportionnel 0



Commune de Mermoz Sacré Cœur

Nombre d’inscrits 24261

Nuls 64

Votant11565

Exprimés 11678





République des valeurs Rewu ngoor 144 scrutin majoritaire 0 proportionnel 0

Coalition Yéwi Askan Wi 5223 scrutin majoritaire 25 proportionnel 14

Alliance des valeurs éthique et citoyenne 678 scrutin majoritaire 0 proportionnel 2

Union Citoyenne Buntu Bi 361 scrutin majoritaire 0 proportionnel 1

Parti Socialiste 1181 scrutin majoritaire 0 proportionnel 3

Coalition Walu Sénégal 283 scrutin majoritaire 0 proportionnel 1

Coalition Gox you bess 1245 scrutin majoritaire 0 proportionnel 3

Coalition Benno Bok Yakaar 1357 scrutin majoritaire 0 proportionnel 4

Convergence démocratique Bok guiss guiss 151 scrutin majoritaire 0 proportionnel 1

Coalition Gueum sa bop 675 scrutin majoritaire 0 proportionnel 2



Commune de Ngor

Nombre d’nscrits 9914

Votant 5750

Nuls 2

Exprimé 5708



Sénégal 2035 902 scrutin majoritaire 0 proportionnel 4

Coalition Yéwi Askan Wi 2202 scrutin majoritaire 21 proportionnel 10

République démocratique de valeur 199 scrutin majoritaire 0 proportionnel 1

Coalition Walu Sénégal 94 scrutin majoritaire 0 proportionnel 0



Coalition Benno Bok Yakaar 2058 scrutin majoritaire 0 proportionnel 9

Coalition Bok guiss guiss 243 scrutin majoritaire 0 proportionnel 1



Commune de Ouakam 38808

Nombre d’inscrits 19413

Votant 154

Exprimés19281



Convergence Bokk guiss guiss 301 scrutin majoritaire 0 proportionnel 1

Coalition Yéwi Askan Wi 4079 scrutin majoritaire 0 proportionnel 8

Parti Socialiste 1141 scrutin majoritaire 0 proportionnel 2

Buntu bi 1150 scrutin majoritaire 0 proportionnel 2

Coalition les verts 176 scrutin majoritaire 0 proportionnel 0

Coalition Walu Sénégal 317 scrutin majoritaire 0 proportionnel 1

Gueum sa bop 736 scrutin majoritaire 0 proportionnel 2

Deffar sa gox 1632 scrutin majoritaire 0 proportionnel 3



MPD Liguey 5173 scrutin majoritaire 32 proportionnel 10

Alliance des valeurs 428 scrutin majoritaire 0 proportionnel 1

Coalition Sénégal 2035 419 scrutin majoritaire 0 proportionnel 1

Coalition Benno Bok Yakaar 3590 scrutin majoritaire 0 proportionnel 7

Initiative pour une politique de développement 139 scrutin majoritaire 0 proportionnel 0



Commune de Parcelles Assainies

Nombre de d’inscrit 95851

Votants39809

Nuls318

Exprimés 39475



Coalition Guem sa bop 1999 scrutin majoritaire 0 proportionnel 2

Deffar sa gox 292 scrutin majoritaire 0 proportionnel 0

Coalition Benno bok Yakaar 8622 scrutin majoritaire 0 proportionnel 9

Coalition Yéwi Askan Wi 16813 scrutin majoritaire 34 proportionnel 18

Alliance des valeurs 5475 scrutin majoritaire 0 proportionnel 6

CoalitionWalu Sénégal 1104 scrutin majoritaire 0 proportionnel 1

Coalition Sénégal 2035 1875 scrutin majoritaire 0 proportionnel 2

Coalition And liguey 404 scrutin majoritaire 0 proportionnel 0

Parti Socialiste 1279 scrutin majoritaire 0 proportionnel 1

Partie de l’espoir et du progrés 460 scrutin majoritaire 0 proportionnel 1

Convergence Bok guiss guiss 698 scrutin majoritaire 0 proportionnel 1

PSC Thiabi yi 454 scrutin majoritaire 0 proportionnel 1



Commune de Patte d’oie

Nombre d’inscrit 23660

Votants10680

Nuls75

Exprimés 10605

Coalition Benno Bok Yakaar 1900 scrutin majoritaire 0 proportionnel 6

Coalition Yéwi Askan Wi 2810 scrutin majoritaire 27 proportionnel 9

Coalition Gueum sa bop 359 scrutin majoritaire 0 proportionnel 1

Coalition Alternative les vert 2427 scrutin majoritaire 0 proportionnel 7

Coalition Deffar sa gox 2552 scrutin majoritaire 0 proportionnel 8

Coalition Walu Sénégal 311 scrutin majoritaire 0 proportionnel 1

Coalition Bok guiss guiss 246 scrutin majoritaire 0 proportionnel 1



Commune de plateau Plateau

Nombre d’inscrit 35609

Votants 15715

Nuls 140

Exprimés 15577



Coalition Benno Bok Yakaar 8032 scrutin majoritaire 0 proportionnel 16

Coalition Gueum sa bop 413 scrutin majoritaire 0 proportionnel 1

Coalition Walu Sénégal 946 scrutin majoritaire 0 proportionnel 1

Coalition Yéwi Askan Wi 4921 scrutin majoritaire 0 proportionnel 10

Coalition Sénégal 2035 846 scrutin majoritaire 0 proportionnel 1

Coalition Buntu bi 419 scrutin majoritaire 0 proportionnel 1



Commune de Sicap liberté

Nombre d’inscrit 29923

Votant 13263

Nuls 141

Exprimés 13122



Rewu ngor 1259 scrutin majoritaire 0 proportionnel 3

Coalition Gox you bess 200 scrutin majoritaire 0 proportionnel 1

Coalition Bby 3006 scrutin majoritaire 0 proportionnel 8

Coalition Gueum sa bop 3329 scrutin majoritaire 0 proportionnel 9

Buntu bi 285 scrutin majoritaire 0 proportionnel 1

Mouvement Valeur éthique 145 scrutin majoritaire 0 proportionnel 0

Coalition And nawlé sukhal sounu gox 236 scrutin majoritaire 0 proportionnel 1

Coalition Yéwi Askan Wi 4153 scrutin majoritaire 30 proportionnel 12

Coalition Sénégal 2035 110 scrutin majoritaire 0 proportionnel 0

Coalition Sunu gox sunu yité 309 scrutin majoritaire 0 proportionnel 1



Commune de Yoff

Nombre d’inscrits 53205

Votants 25706

Nuls 180

Exprimés 25508



Coalition Benno Bok Yakaar 8727 scrutin majoritaire 0 proportionnel 14

Coalition Walu Sénégal 744 scrutin majoritaire 0 proportionnel 1

Coalition Deffar sa gox 486 scrutin majoritaire 0 proportionnel 1

Coalition Sénégal 2035 474 scrutin majoritaire 0 proportionnel 1

Coalition Gox you bess 719 scrutin majoritaire 0 proportionnel 1

Coalition Yéwi Askan Wi 11364 scrutin majoritaire 34 proportionnel 19

Convention Patriotique pour la justice et l’équité 476 scrutin majoritaire 0 proportionnel 1

Coalition Dekal Yoff 2171 scrutin majoritaire 0 proportionnel 3

