Embargo sur le Mali: un avocat sénégalais dépose une plainte contre les chefs d'Etat de la Cedeao

Le célèbre avocat, Me Khoureychi Bâ a déposé une plainte contre les chefs d'Etat de la CEDEAO (Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest) au niveau de la Cour de justice de la CEDEAO. Il se révolte contre l'attitude de ce qu'il considère comme un syndicat de chefs d'Etat qui a mal géré cette affaire du Mali. Selon lui, il a fait la plainte pour le Mali, mais parce qu'il est aussi citoyen de la CEDEAO.



Le journal "Les Échos" de ce 21 septembre 2020 informe que la robe noire s'en veut au ministre de l'Économie et des Finances de la Côte d'Ivoire qui disait que la CEDEAO a décidé de la fermeture des frontières avec le Mali et de la suspension de toutes les relations avec le Mali alors qu'en réalité, la CEDEAO devait se réunir le lendemain. Il considère que ces chefs d'Etat ne représentent pas leurs communautés.