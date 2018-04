En direct du tribunal : Ne ratez rien du procès de l’imam Alioune Ndao

​ L'audience est suspendue jusqu'à 15 heures



Est-ce que vous avez cru que Ibrahima Ba vous avez menti ?

Par rapport à ce qu’il m’avait promis. Je peux en déduire qu’il m’avait menti.

Est-ce que vous connaissez Aboubacry Gueye ?

Oui. Je l’ai rencontré au Nigéria.

Aboubacry Gueye a pu quitter sans l’autorisation de Seikau pourquoi pas vous ?

Je dis ce que je pense. Je l'ai trouvé là-bas et il était plus ancien que moi.

Est-ce que vous ne faites pas partie de Boko-Haram.

Non.

Il déclare n’avoir pas participé au combat mais il entendait des bombardements ? Est-ce que vous pouvez le confirmer ?

Oui. Je ne sais rien de Boko-Haram

En répondant au Mohamed Ndiaye vous aviez dit que vous étiez recherchés ?

Oui. Je confirme

Est-ce qu’il vous a parlé des raisons ?

Je pense que c’était du fait que je suis allé au Nigéria.



Le juge reprend la parole avec l'accusé Lamine Coulibaly

Est-ce que votre oncle était au courant de votre voyage ?

Je lui avais dit que j’allais au Niger.

Dans quelle langue vous aviez communiqué avec Mohamed Ndiaye en wolof ?

Je comprends un peu le wolof. Mais c’est surtout quand j’étais en prison que j’ai appris le wolof.

Après votre arrestation au Nigéria, pourquoi l’armée Nigériane vous a torturé ?

Parce qu’il croyait que nous étions des membres de Boko-Haram.



La défense avec Me Amadou Aly Kane pour interroger Lamine Coulibaly dit Abou ''Jaafa r''.

Qu’est-ce que le voyage au Nigéria représentait pour vous ?

D’une part j’ai perdu beaucoup de choses et du temps. Toutefois j’ai gagné beaucoup de choses.

Qu’est-ce que vous avait gagné et qu'est-ce que vous avez perdu ?

L’enseignement que j’ai eu est de ne plus faire confiance à personne. Cependant, je suis resté longtemps sans poursuivre mes études.

Au Nigéria est-ce que vous aviez la liberté d’aller et de venir ?

Non. Nous n’étions pas libres de faire ce que nous voulions. Nous étions surveillés. Nous avions seulement le droit d’aller à la mosquée et de revenir.

Au Nigéria est-ce qu’on vous a contraint à faire des entrainements de maniement d’armes ?

On ne nous a pas forcés à faire quelques choses de particulier parce que nous étions entre la maison et la mosquée.

Lorsque vous avez été appréhendé, on vous a reproché d’appartenir à Boko-Haram

Ils nous ont reproché d’appartenir à Boko-Haram.

De retour au Sénégal, est-ce que les autorités étaient informées de votre arrestation au Nigéria parce que vous étiez au fief de Boko-Haram ?

Je ne peux pas affirmer cela.

Est-ce que l’ambassadeur du Sénégal vous a rendu visite lorsque vous étiez en prison ?

Oui. Il nous a rendu visite en prison. Et il savait réellement les raisons de notre arrestation.

Parmi les accusés vous connaissiez qui et qui ?

Certains.

Qui avez-vous eu à rencontrer ?

Nous n’avons parlé de rien d’important. Nous étions concentrés sur nos butins.

Vous avez rencontré qui en Mauritanie ?

J’ai rencontré Mohamed Ndiaye là-bas une seule fois.

Est-ce que vous avez parlé avec lui des faits qui vous été attraits devant la barre de cette chambre criminelle ?

Non.



suite de l'interrogatoire avec l'accusé Lamine Coulibaly alias Abou 'Jaafar"

Comme vous étiez à l'intérieur du fief de Boko-Haram? Est-ce que vous avez eu à rencontrer les chefs?

Non. En Mauritanie on m’a torturé pour dire ou se trouvai Mohamed Ndiaye

Ou sont les autres qui ont rencontré le chef de Boko-Haram?

Je ne sais pas.

Vous avez déclaré à la police qu’il fallait un prétexte pour quitter les lieux?

Il avait dit en rentrant au Sénégal, vous avez promis ils vont poursuivre les idéaux

Qui a financé le voyage de Sambissa?

C’est Makhtar qui nous a amenés j’jusqu’au Handack.

Vous avez formé des groupes?

J’étais dans le groupe de Moustapha Faye Mohamed Mballo

Parlez-nous de Mballo

En prétendez à sortir du pays. On nous a dit que nous faisions partie de Boko-Haram. Et ils nous ont appréhendés au niveau de Guaydam. Ils nous ont conduits en prison en nous posant les mêmes questions après avoir été transférés dans une autre prison où nous avions fait 2 mois. Mballo avait commencé à perdre ses esprits en cellule. Et à chaque fois que le chef se présentait on lui disait que Moustapha Faye était malade. Après le décès de Moustapha on nous a déplacés dans une autre prison et on nous a déplacés

Après être revenu au Sénégal pourquoi vous n’êtes pas rentré chez vous ?

Oui je suis allé à Bokidiawé pour discuter avec mes parents.

Comment vous avez fait pour retrouver Mohamed Ndiaye ?

Je l’avais rencontré à la gare routière. Nous étions obligés de passer par le bateau.

Nous n’avons pas parlé de voyage.

A l’enquête vous avait dit que Mohamed Ndiaye vous avez convaincu d’aller en Lybie ?

Non, je n’avais jamais dit cela. Je l’ai connu au Niger.

Durant tout mon séjour je l'ai rencontré une seule fois. Et même le portable qu’il m’avait promis, il ne me l’a pas donné.

On vous a retrouvé avec un téléphone portable, il appartenait à qui ?

C’est pour un nommé Moussa Konaté.

A quelle fin Mohamed Ndiaye vous a promis un portable. Est-ce que ce n’était pas l'intention d’aller en Lybie ?

Je n’avais aucune intention d’aller en Lybie.

Au Nigéria vous avait rencontré Makhtar Diokhané?

Nous nous sommes rencontrés quand nous sommes à Handak.

Qui vous a remis l'argent du retour?

C’est Pape Moussa qui m’a remis de l’argent.



Début du procès

Le président du Tribunal débute l’audience de ce lundi 23 avril en appelant les accusés un en un au banc des accusés. L’accusé appelé est obligé de quitter le box pour rejoindre le banc des accusés.

Les interrogatoires reprennent avec l’accusé Lamine Coulibaly alias Abou Jaavar à la barre avec le Juge.

Juge: Présentation de l'accusé Lamine Coulibaly

Lamine Coulibaly alias Abou ‘’Jaavar’’ né le 03 mai 1993 à Bokidiawé/Matam, de Samba et de Ouleye Bâ, célibataire sans enfants, se disant Etudiant en arabe, domicilié au lieu de naissance à Coulibaly Counda. Résident à Yoff.

Vous êtes poursuivi pour association de malfaiteur, acte de terrorisme par menace et contrôle, blanchiment de capitaux dans le cadre du financement du terrorisme et apologie du terrorisme.

Vous reconnaissez les faits ?

Coulibaly : Non!

Racontez-nous les circonstances de votre arrestation ?

On m’a arrêté en Mauritanie. C’est Mohamed Ndiaye qui m’avait demandé de venir le voir à Nouakchott et c’est en cours de route que j’ai été appréhendé.

Les motifs de votre voyage à Nigéria ?

Pour aller apprendre la religion. Et approfondir mes connaissances en Islam. On m’a amené au Nigéria

Avec qui vous avez fait le voyage?

Le départ été pas planifié. Abou Diallo, Mody Tall Maimouna Ly

Qui est Mody Tall?

Je le connais au niveau de Pikine là où on a pris le bus. On ne s’était pas vu avant.

Le bus n’avait que 3 personnes.

Qui a financé le Voyage ?

C’est Ibrahima Ba qui a financé le voyage

Pourquoi ?

C’est en tant que frère musulman

Nous fréquentions la même mosquée. Et c’est Moustapha Faye qui m’a mis en rapport avec lui.

Il vous a remis combien ?

Il nous a remis chacun 150 000 francs Cfa. Nous ne sommes pas passés par Kaolack

Racontez-nous l’itinéraire du voyage ?

Nous avons quitté Dakar pour aller au Mali ensuite le Burkina et le Niger pour aller jusqu’à Difa.

Vous connaissez Mohamed Ndiaye et Makhtar Diokhané ?

Je l’ai connu au Nigéria.

A Abadan vous révisiez seulement vos cours ?

Oui.

Vous avez trouvez qui à Abadan?

Makhtar, Ibrahima Ba Mohamed Ndiaye Omar Yaffa

Où est-ce que vous avez laissé Mody Tall?

Je les lassé au Niger.

Pourquoi ?

Quand vous avez quitté Fathou Moubine vous êtes allé ou ?

Après nous sommes allé à Fathou Moubine.

Vous logiez ou ?

On nous a logés quelque part à Fathou Moubine.

Vous avez suivi des entraiînements quelconques à Fathou Moubine

Non.

A l’enquête préliminaire il avait dit qu’il avait subi une formation de maniement en trois types d’arme, Kalachnikov, Ak4 etc.

Non je n’ai jamais dit cela.

Vous avez combattez l’armée Nigériane?

Non.