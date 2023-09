En fin de mandat, Macky Sall, accepte de rejoindre le GCA, une ONG onusienne

Le Président du Sénégal, Macky Sall, a accepté l'invitation du 8ème Secrétaire général des Nations Unies et Président du Centre mondial pour l'adaptation (GCA) à rejoindre le Conseil de surveillance du GCA suite à leur réunion en marge du Sommet africain sur le climat à Nairobi, au Kenya.



"Le président du Sénégal, Macky Sall, a accepté l’invitation du 8ème Secrétaire général des Nations Unies et Président du Centre mondial pour l’adaptation (GCA) [Ban Ki-moon] à rejoindre le Conseil de surveillance du GCA suite à leur réunion en marge du Sommet africain sur le climat à Nairobi, au Kenya’’, peut-on lire dans le communiqué publié par l’organisation.



‘’Je suis ravi de rejoindre le conseil d’administration du Centre mondial sur l’adaptation avec Ban Ki-moon et le professeur Patrick Verkooijen’’, a réagi le chef de l’Etat sénégalais sur le réseau social X.



Ban Ki-moon a, pour sa part, salué l’entrée du président sénégalais au Conseil de surveillance, soulignant que ‘’le président Macky Sall a compris très tôt que l’adaptation au climat était une opportunité pour forger une nouvelle voie de développement résiliente au climat pour l’Afrique – une voie plus intelligente, plus efficace, plus efficiente et plus productive’’.