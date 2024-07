En hommage aux victimes : l’Ethiopie décrète trois jours de deuil national

L’Ethiopie va observer trois jours de deuil national à partir de samedi en hommage aux victimes des glissement de terrain survenus lundi dans une région sud du pays.



« La Chambre des représentants du peuple a annoncé un deuil national de trois jours pour les personnes qui ont perdu la vie dans les glissements de terrain afin de réconforter les proches et tout le peuple de notre pays », a indiqué l’institution parlementaire dans un communiqué.

Le Bureau des Nations unies pour la coordination des affaires humanitaires (HOCHA) a publié jeudi un bilan encore provisoire de 257 décès.



« Les fortes pluies dans la zone de Gofa, dans la région sud de l’Éthiopie, ont provoqué des glissements de terrain dévastateurs, tuant au moins 257 personnes et affectant plus de 15 000 personnes », a indiqué l’agence onusienne en citant les informations délivrées par les autorités locales.



L’ONU poursuit les opérations de recherche et de sauvetage aux côtés des autorités locales, de la Croix-Rouge éthiopienne et des membres de la communauté.