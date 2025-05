Cité Stade LSS : Les résidents soutiennent les déguerpissements et appellent à un aménagement durable des alentours

L'Association des Résidents de la Cité Stade Léopold. S. Senghor Extension (ARECS) exprime toute sa solidarité aux autorités ayant conduit, ces jours, des opérations de déguerpissement aux alentours du stade Léopold Sédar Senghor.



Dans un communiqué, les résidents se félicitent de ces opérations, et pensent qu'elles doivent se poursuivre pour assurer un « environnement salubre et sécurisant non seulement pour ceux qui vont fréquenter le stade mais aussi pour les riverains car, au-delà du respect des normes de conformité aux exigences des Jeux Olympiques de la Jeunesse et des standards de la FIFA, le nouveau cadre devra, si les opérations sont menées jusqu'à leur terme, contribuer de manière significative à la restauration de la sécurité, de la salubrité dans un environnement plus sain pour les habitants de notre cité ».



L'ARECS, tout en saluant ces actions conjointes des autorités administratives, municipales et celles chargées de la gestion et de la maintenance des infrastructures sportives, souhaite que de « telles opérations salutaires soient suivies d'effet et inscrites dans la durée afin d'éradiquer durablement le spectre de l'occupation anarchique qui a caractérisé les alentours du stade ».



L'ARECS réitère toute sa disponibilité à participer, aux côtés des autorités précitées, à toutes les initiatives visant à assainir, à aménager et à gérer les alentours du stade LSS pour les maintenir dans les standards des stades modernes tout en préservant la sécurité, la salubrité et un cadre de vie sain pour tous les résidents de la cité qui sont les premiers à subir toutes les externalités négatives d'une gestion laxiste de cet environnement du Stade.



Les résidents invitent par ailleurs les autorités compétentes, après avoir débarrassé la devanture officielle du Stade des enclos pour vaches, moutons et espaces de vente de foin, à accélérer la « mise en œuvre de projets structurants d'aménagement urbain autour du stade, incluant notamment l'éclairage public, l'implantation d'espaces verts et la réhabilitation des voies d'accès ».



Enfin, les résidents de la Cité LSS compte sur les autorités de la mairie de la Patte d'Oie pour que leur localité ne soit plus la zone de repli des mécaniciens avec des voitures en panne occupant les différentes allées de nos rues.