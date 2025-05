Microsen Point E : 112 transactions frauduleuses identifiées, des responsables arrêtés

Des audits internes menés à Microsen Point E dans le cadre des investigations sur des irrégularités assimilables à des faits de fraude, ont dévoilé des malversations engageant la responsabilité de membres du personnel en l'occurrence Léon Mamadou Diouf, responsable des opérations, Ousmane Racine Mangane, responsable de l'agence Microsen Point E, Amadou Diop Sène, ancien chargé de clientèle à l'agence Point E (localisé au Canada) et Ndella Mbaye, caissière et responsable Risque et Recouvrement, Serigne Cheikh Koki Diop.



Arrêtés par la Section de recherche (Sr), ces responsables, qui travaillaient à l'agence du Point E au moment des faits, ont été conduits devant le procureur le mercredi sept (7) mai, pour "association de malfaiteurs, introduction frauduleuse et maintien dans un système informatique et vol".



Les investigations internes, lancées en avril 2024, couvraient la période du 1er janvier 2022 au 10 mars 2025. Les résultats ont révélé à ce jour un total de 112 transactions frauduleuses représentant un préjudice financier provisoire de 208.000.000.



Les premiers éléments de l'enquête menaient par la Section de recherche (SR), sur ces irrégularités ont démontré que les mis en cause avaient formé un réseau structuré, dont l’objectif principal était de détourner des fonds au préjudice de la société. Chacun d'eux a contribué activement à la réalisation de ces actes illicites, en exploitant les droits et accès spécifiques que lui conférait sa fonction.



Les détournements portent principalement sur des primes d'assurance-crédit, des commissions prélevées indûment sur des comptes clients, lesquelles ont été redirigées vers des comptes courants fictifs ou appartenant à des tiers. Il a également été établi que des comptes fictifs ont été créés par l'ancien chargé de clientèle.



Ces comptes ont été alimentés par l'ex-responsable des opérations, Léon Mamadou Diouf ou par l'ex-responsable des risques, Serigne Cheikh Koki. Et la caissière, Ndella Mbaye était chargé de retirer les fonds à l'aide de bordereaux non signés, avant d'être clôturés par l'ancien responsable d'agence, Ousmane Racine Mangane. Ces comptes ont été ouverts exclusivement en vue de recevoir les montants détournés, rapporte Libération.