Sénégal : un collectif de 30 306 agents licenciés sous le régime de Diomaye menace de perturber les Jeux Olympiques de la Jeunesse

Les Jeux Olympiques de la Jeunesse (JOJ) d'été de Dakar 2026 se tiendront du 31 octobre au 13 novembre. A environ quatre mois de l’événement, 30.306 personnes qui disent avoir été licenciées sous le régime du Président Diomaye Faye menacent de paralyser la fête sportive.



«Le Sénégal ne peut pas se permettre un cadre de loisirs alors qu'il y a 30 000 et quelques pères de familles qui ont été jetés dans la rue par le même gouvernement, qui est en train d'organiser des loisirs pour des jeunes de l'extérieur (ou bien de l'international). Nous n'allons pas l'accepter. Nous allons utiliser tous les moyens pour manifester notre colère», a dit Boubacar Fall, coordonnateur du Rassemblement des travailleurs licenciés du Sénégal, sur les ondes de la RFM.



En poursuivant, M. Fall a précisé que l’objectif de cette initiative est de montrer «l'incompétence du gouvernement en place, qui est en train de jeter des dignes Sénégalais à la rue sans raison».



Si le leader du mouvement n’a pas clairement indiqué la stratégie que le collectif compte adopter, il a soutenu que les agents licenciés sont «toujours ouverts au dialogue», pour trouver une issue favorable pour toutes les parties.



Pour rappel, les licenciements massifs survenus dans l'administration publique et parapublique au Sénégal s'expliquent par un affrontement de versions contradictoires. Le collectif des travailleurs dénonce «des purges» et des «règlements de comptes». Au même moment, les structures gouvernementales (port, loterie nationale, etc.) disent avoir respecté la procédure, invoquant des motifs de «rationalisation budgétaire» ou de «licenciements économiques» pour redresser des entreprises publiques en sureffectif.



Lors des JOJ, environ 2 700 athlètes âgés de 15 à 18 ans s’’affronteront autour de 35 disciplines sportives, sur des infrastructures réparties entre Dakar, Diamniadio et Saly. Plus de 6.000 volontaires seront mobilisés.