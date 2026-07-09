Sénégal : une rencontre de la «dernière chance» prévue ce jeudi entre le FSDT et l’Etat avant la «grève générale» de demain

C’est la rencontre de la dernière chance. Les leaders du Front syndical pour la défense du travail (FSDT), qui projette une grève demain, rencontrent dans l’après-midi de ce jeudi 09 juillet le ministère du Travail et de la Fonction publique. Si aucune solution n’est trouvée, ils prévoient de mettre leurs menaces à exécution.



«On nous a convoqués pour parler du pacte. Parler du pacte en ce moment n'a pas trop d'incidence sur ce que nous attendons. Parce que le pacte, on aurait dû en parler depuis fort longtemps pour essayer de faire avancer les choses. Parce qu'il y avait eu des ateliers. Et depuis lors, c'est le statu quo», a dit Yvette Keïta, secrétaire générale de l’Union nationale des syndicats autonomes du Sénégal (UNSAS), au micro de la RFM.



Pour rappel, le FDST réclame, entre autres, l'annulation des licenciements massifs dans le secteur public et parapublique, des mesures concrètes contre la baisse du pouvoir d'achat face à la cherté de la vie, le respect des acquis sociaux tels que l'indemnité de logement, ainsi que l'arrêt des intimidations envers les leaders syndicaux.