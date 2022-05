Entrepreneuriat : Jocelyne Mango Lorng veut promouvoir les projets des Africains de la Diaspora à travers un évènement prévu à Abidjan à partir du 29 juin

En Côte d'Ivoire, se tiendra du 29 au 1er juillet 2022, à l'espace CRRAE UMOA, à Abidjan-Plateau, le Salon de la Diaspora Africaine, organisé par Jocelyne Mango Lorng. A travers cet événement, la dame de fer compte promouvoir les projets des Africains de la Diaspora. Ainsi, des Rencontres B to B sont prévues, afin de permettre aux uns et aux autres de tisser des partenariats d’affaires et accroître leurs portefeuilles clientèle. Dans une interview accordée à PressAfrik, elle est revenue sur les objectifs de cette activité sans oublier son impact. Entretien !!!



Quels sont les objectifs du SADIAAF ?



La mission du SADIAAF s’inscrit dans la droite ligne des objectifs de l’heure des gouvernants Africains à savoir la mutualisation des énergies économiques intra-africaines afin de conduire à créer un cadre attractif d’investissement à la Diaspora Africaine qui représente un fort potentiel.



Initialement, Le SADIAAF vise à promouvoir les projets des Africains de la Diaspora, à créer une lucarne pour rapprocher ceux-ci en les mettant en relation. C’est aussi une opportunité pour toutes les entreprises qui souhaitent étendre leurs activités en Afrique.



Il sera question au SADIAAF de réunir, trois jours durant, des opérateurs économiques africains issus de secteurs innovants (banques, finances , fintech, e-Commerce, agriculture , monnaies numériques, énergies renouvelables , Digital, immobilier..) pour débattre des questions d’actualités dans leurs différents secteurs d’activités au cours de Panels de haut niveau d’une part et d’autre part de transférer des compétences lors des Formations qui seront organisées et présenter par ailleurs leurs expertises et savoir-faire dans les stands d’Expositions. Des Rencontres B to B sont également prévues afin de permettre aux uns et aux autres de tisser des partenariats d’affaires et accroître leurs portefeuilles clientèle.



Le SADIAAF c’est aussi des PRIX et DISTINCTIONS décernés aux Africains qui se sont fait remarquer par leurs courages et abnégations dans la promotion de leurs initiatives et projets de développement de l’Afrique et des Compétences des Africains.



Quel sera l’impact d’une telle activité ?



Notre souhait, c’est qu’à l’issu du Salon, des contrats cadres et des décisions importantes soient prises. Il faut le noter, l’une des missions du SADIAAF vise à promouvoir l’Expatriation. Pour nous, les Africains, même étant expatriés, peuvent mettre leurs compétences au profit de l’Afrique et des autres Africains vivants sur place en Afrique. Nous souhaitons que la Diaspora investisse et créée des emplois pour leurs frères Africains. Par ailleurs, nous n’excluons pas la promotion du Retour (Back To Africa), pour ceux qui souhaitent rentrer définitivement pour DEVELOPPER L’AFRIQUE.



Votre Mot de Fin

Je remercie notre partenaire stratégique Hillmiller Insights Marketing Agency du Cameroun qui travaille à la promotion des Compétences Africaines et accompagne le Leadership Féminin. Merci également à tous les partenaires qui nous ont accordé leurs confiances déjà pour cette 1ère édition en occurrence notre Sponsor Officiel Exness.



Mes remerciements vont à l’endroit de tous nos Partenaires média pour leur soutien immuable et inconditionnel.



Pour finir, Je lance un appel à la mobilisation massive de la population en générale, de la jeunesse en proie de savoir et qui souhaite accroître leurs connaissances et performances.



Aux Hommes et Femmes d’affaires, à nous rejoindre à ce grand rendez-vous, les 29,30 Juin et 1er Juillet 2022 à l’Espace CRRAE UMOA sise au centre-ville, Plateau Abidjan, Côte d’ivoire.



Par Salif Sakhanokho