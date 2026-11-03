Epidémie de diphtérie au Sénégal : 456 cas confirmés, 14 décès et 13 régions touchées

L'épidémie de diphtérie continue de se propager au Sénégal, touchant désormais 13 régions médicales du pays. Selon les données officielles du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique arrêtées à la date du 1er novembre, 456 cas ont été confirmés et 14 décès enregistrés depuis le début de la crise sanitaire.



La maladie s'est étendue à 60 districts sanitaires, principalement dans les régions de Dakar (61 cas), Kaolack (58 cas), Thiès (51 cas) et Diourbel (48 cas).



Les autorités sanitaires restent vigilantes face à la propagation de l'épidémie. Elles recommandent également d’éviter toute automédication et de consulter immédiatement une structure sanitaire dès l’apparition des premiers symptômes, notamment des maux de gorge, de la fièvre, un gonflement du cou ou la présence de membranes grisâtres au fond de la gorge.