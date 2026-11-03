Secteur de la cimenterie : la production recule de 27% en août 2026

Au Sénégal, selon les repères statistiques de l'Agence nationale de la statistique et de la démographie (ANSD), en août 2026, la production de ciment a reculé de 27,0% en variation mensuelle. Ce fléchissement s'accompagne d'une baisse des ventes locales de 30,0% et des exportations de 16,9% sur la période.
En glissement annuel, la production recule de 5,0% par rapport à août 2025. Cette évolution reflète le repli de la demande extérieure de 19,2%, tandis que les ventes locales progressent de 4,7%.
Par ailleurs, l'indice des prix à la consommation a enregistré une hausse de 2,0% en variation mensuelle au mois d'août 2026. Cette progression est principalement imputable à l'augmentation des prix des «produits alimentaires et boissons non alcoolisées» (+3,9%) et des biens et services de «transport» (+2,1%).
Dans une moindre mesure, elle s'explique aussi par la hausse des prix des biens et services de santé, de la rubrique « logement, eau, électricité, gaz et autres combustibles » (+0,2%), ainsi que des services de «restaurants et hébergement» (+0,1%).
En glissement annuel, les prix à la consommation augmentent de 1,2%.
En glissement annuel, la production recule de 5,0% par rapport à août 2025. Cette évolution reflète le repli de la demande extérieure de 19,2%, tandis que les ventes locales progressent de 4,7%.
Par ailleurs, l'indice des prix à la consommation a enregistré une hausse de 2,0% en variation mensuelle au mois d'août 2026. Cette progression est principalement imputable à l'augmentation des prix des «produits alimentaires et boissons non alcoolisées» (+3,9%) et des biens et services de «transport» (+2,1%).
Dans une moindre mesure, elle s'explique aussi par la hausse des prix des biens et services de santé, de la rubrique « logement, eau, électricité, gaz et autres combustibles » (+0,2%), ainsi que des services de «restaurants et hébergement» (+0,1%).
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