Escroquerie présumée: le mari de Soumboulou traîné en justice

Serigne Abdoulaye Diop Khass, par ailleurs époux de la comédienne Soumboulou Bathily, est traîné en justice. Une dame du nom de Adama Arlette Ba a déposé une plainte contre lui pour escroquerie présumée.



D’après le journal "Les Echos" qui donne l’information, après avoir instruit la plainte, le parquetier a saisi la police de Yeumbeul Nord d’un soit transmis et ordonné au chef de service d’ouvrir une procédure d’enquête préliminaire avant de procéder, le 6 novembre dernier, aux auditions respectives sur procès-verbal des deux parties concernées.



Le journal indique qu’après les auditions des deux parties, les policiers ont bouclé leur enquête et retourné le dossier de soit transmis sous forme de renseignement judiciaire au parquet. Ce dernier a saisi le commissaire de Yeumbeul et lui a ordonné d’assister la plaignante, qui est autorisée par le parquet à se rendre sous escorte des agents de police au domicile du Serigne Abdoulaye Diop "Khass" pour récupérer ses biens.



A peine arrivée sur les lieux, rapporte la même source, la plaignante a commencé à débiter de gros mots. Elle a refusé de se calmer. Le parquet a finalement ordonné aux policiers de cesser l’assistance et de laisser les biens supposés de la jeune femme au domicile du marabout-guérisseur.



Elle pique une crise d’hystérie avant d’être transportée au district sanitaire de la commune de Yeumbeul Nord, où elle a été prise en charge par le personnel soignant.