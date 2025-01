États-Unis: l'auteur de l'attaque de Las Vegas s'est suicidé avant l'explosion de son véhicule

Un amateurisme relatif

Une balle dans la tête juste avant l’explosion : c’est la cause de la mort indiquée par le médecin légiste. Le corps de Matthew Livelsberger a été identifié grâce à des traces de tatouages et un document d’identité. Trois armes à feu ont été retrouvés dans le Cybertruck calciné ayant explosé devant un hôtel de Las Vegas ( États-Unis ).Le FBI n’a pas encore déterminé de mobile. Les enquêteurs n’écartent pas la piste terroriste en raison du lieu - le Trump Hotel - et le véhicule, associé à Elon Musk . Mais l’acte suscite énormément de questions. Livelsberger, 37 ans et remarié, était papa depuis 2022. Il avait acheté récemment un logement dans le Colorado.Ce militaire de carrière - près de vingt ans dans l’armée - était en poste en Allemagne. « Béret vert » décoré, soldat respecté, rien dans son comportement ne laissait penser qu’il puisse souffrir d’une maladie mentale, d’après les informations de la presse américaine. Et, selon son entourage, il appréciait Donald Trump.Ce qui intrigue également, c’est le relatif amateurisme de sa bombe, faite de feux d’artifice et d’essence. Un « béret vert » interrogé par le New York Times suggère qu’avec sa formation de membre des forces spéciales, Matthew Livelsberger avait les moyens de faire beaucoup plus de dégâts. Sept personnes ont été blessées dans l’explosion.