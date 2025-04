Afghanistan: l'ONU s'alarme d'un nouveau record d'exécutions par le régime taliban

L'ONU est "indignée" par l'exécution publique de quatre hommes en Afghanistan vendredi, le plus grand nombre d'exécutions en une seule journée depuis le retour au pouvoir des talibans. « Nous sommes indignés par les exécutions de quatre hommes dans les provinces de Badghis, Nimroz et Farah », a écrit le Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l'homme sur le réseau social X, en exhortant « les autorités de facto en Afghanistan à instaurer un moratoire sur l'application de la peine de mort ». Amnesty International, par la voix de sa présidente France, Anne Savinel Barras appelle à faire pression sur les Talibans pour qu'ils cessent ces exécutions publiques. Ses propos ont été recueillis par Joris Zylberman de RFI.



« Au regard de la politique qui est menée actuellement par les talibans, ça va avec leur politique globale, de climat de terreur, qu'ils imposent au pays, avec cette interprétation ultra-rigoriste de la loi islamique. On cite effectivement ces exécutions publiques, comme on peut citer aussi toutes les peines absolument terribles qu'ils infligent : des flagellations publiques, pour vol, pour adultère ou pour consommation d'alcool ».



« Donc, les autorités talibanes veulent nous faire croire que ces exécutions publiques sont un moyen de dissuader les crimes et d'éviter qu'ils ne se perpétuent, alors qu'il s'agit véritablement d'une fausse idée puisque la peine de mort n'est pas dissuasive. Nous demandons à la communauté internationale de faire pressions sur les talibans pour que cessent ces exécutions et d'autant plus en public, puisqu'il s'agit vraiment d'une violation flagrante, à la fois de la dignité humaine et du droit international ».



Un record d'exécutions

Jusqu'alors, six hommes avaient été tués par balles dans diverses provinces du pays. Ce vendredi 11 avril, quatre l'ont été de nouveau sous les yeux de dizaines de milliers de spectateurs dans trois villes d'Afghanistan. Il s'agit du plus grand nombre d'exécutions en une journée depuis 2021.



Les autorités locales avaient exhorté la veille responsables et citoyens à venir « participer à l'événement » tout en interdisant, comme à l'habitude, tout appareil photo ou portable pour éviter la diffusion d'images. Deux hommes ont été exécutés devant environ 20 000 personnes rassemblées dans un stade de Qala-I-Naw, la capitale de la province de Badghis, dans le nord-ouest du pays, en vertu du principe islamique de « qisas » ou loi du talion, a annoncé la Cour suprême. Tous ces ordres d'exécution ont été signés par le chef suprême des talibans, l'émir Hibatullah Akhundzada, qui vit reclus dans son fief méridional de Kandahar et gouverne le pays par décrets ou instructions, précise le communiqué de la Cour suprême.