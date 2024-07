États-Unis: le président Joe Biden testé positif au Covid-19 et de nouveau contesté dans son camp

Il était au Nevada depuis deux jours et il avait commencé à souffrir de symptômes légers, selon la Maison Blanche. Comme cela n’allait pas mieux, il a fini par être testé. Et alors qu’il devait s’exprimer devant une organisation de latino-américains, il a annulé à la dernière minute.



Au moment de monter dans l’avion, avec quelques difficultés, il a pris le temps de dire qu’il allait bien, et puis il s’est envolé en direction de sa maison de la chic station balnéaire de Rehoboth Beach, dans le Delaware, où il va s'auto-isoler et continuer à assumer ses fonctions, explique le communiqué de la Maison Blanche.



De nouveaux appels à se retirer

Cela intervient au terme d’une nouvelle journée difficile pour lui. Alors que Donald Trump triomphe à la convention républicaine après avoir échappé à une tentative d’assassinat et marque bien le contraste entre sa force physique et celle du président, un nouvel élu démocrate appelle Joe Biden à se retirer.



Et pas n’importe lequel. Adam Schiff est représentant de Californie et candidat à un poste de sénateur du même État. Il est aussi un protégé de Nancy Pelosi, ancienne présidente de la chambre et toujours très influente. Elle dit ne pas avoir été mise au courant de cette sortie, mais il faut se souvenir qu’elle avait appelé Joe Biden à prendre une décision alors qu’il avait déjà dit qu’il maintenait sa candidature.



Selon des informations de presse, le puissant chef de la majorité démocrate au Sénat, Chuck Schumer, aurait directement dit samedi au président qu’il serait préférable qu’il se retire. Dans un communiqué, son entourage parle de spéculations, mais se garde bien de démentir formellement.