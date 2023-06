Éthiopie: l'Agence des États-Unis pour le développement international suspend son aide alimentaire en raison de détournements (officiel)

L'Agence des États-Unis pour le développement international, l'USAID, a confirmé ce 8 juin 2023 la suspension de son aide alimentaire à l'Éthiopie. Un porte-parole a expliqué que l'agence avait déterminé, en coordination avec le gouvernement éthiopien, qu'une «campagne généralisée et coordonnée» la «détourne». Il n'a en revanche pas précisé qui était derrière ces détournements ni vers qui l'aide était détournée. Mais selon un document interne établi pour les donateurs étrangers et cité par l'agence Reuters, l'USAID estime que ces détournements «semblent être orchestrés par des entités gouvernementales fédérales et régionales, avec des unités militaires à travers le pays».