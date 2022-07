"Évasion" de Pape Mamadou Seck: l'administration pénitentiaire reconnaît avoir fauté

Incarcéré à la Maison d’arrêt de Rebeuss (MAR), Pape Mamadou Seck a été transféré sur avis médical à la Maison d’arrêt et de correction (MAC) du Pavillon spécial de l’hôpital Le Dantec depuis le 1er juillet pour le traitement d’une pathologie grave. Placé sous mandat de dépôt le 29 juin dernier, dans l'affaire dite « Force spéciale », il s’est évadé « dans la nuit du 09 au 10 juillet 2022 », et depuis, « fait (...) l’objet d’un avis de recherche et d’arrestation (...) », selon l'administration pénitentiaire.



Comment un détenu mal en point peut-il s'évader sous le regard des gardes pénitentiaires sans être inquiété ? C’est la question que bon nombre des Sénégalais se posent. L’administration pénitentiaire qui devait édifier l’opinion sur cette question s’est limitée à dire « qu’il reconnait la faute de son département dans cette affaire » et promet des « sanctions »



« Une personne en détention est sous la responsabilité de l’administration pénitentiaire. Donc si elle s’échappe, c’est une faute qui nous incombe. Je l’avoue. Et nous ferons tout pour situer les responsabilités », a reconnu le Colonel Jean-Bertrand Bocandé, directeur de l’Administration pénitentiaire en point de presse ce jeudi, sans donner plus de détails sur cette affaire.



A la question de savoir de quoi souffrait vraiment le détenu, l’autorité administrative souligne sans donner plus de détails que Pape Mamadou Seck est « venu avec sa maladie en prison » et que c’est eux qui ont cherché « un rendez-vous à l’Hôpital Le Dantec pour que le détenu soit pris en charge là-bas. Une fois à l’hospice, le médecin a suggéré qu’il soit gardé au Pavillon spécial du fait de la gravité de sa maladie ».



Ainsi Pape Mamadou Seck est resté pendant deux nuits dans cet établissement sanitaire public « ce n’est que par la suite que le directeur de l’Administration pénitentiaire a été informé de l’évasion du détenu ». « C’est-à-dire qu’il a utilisé des subterfuges pour s’échapper. Tromper la vigilance de ceux qui le surveiller. C’est comme que ça que s’est déroulée cette affaire », constate le Colonel Jean-Bertrand Bocandé.



« Il s’est évadé oui. Comment cela a pu avoir lieu ? Nous sommes en train de chercher des explications. Et nous détenons des éléments et le moment indiqué nous les communiquerons», promet t-il.



L’Administration pénitentiaire informe à ce sujet qu’une « enquête administrative a été ouverte » et des « mesures conservatoires sur le plan disciplinaire ont été prises ».