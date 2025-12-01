Faux visa Schengen : trois individus qui proposaient des voyages clandestins à partir du Port de Dakar arrêtés

Le commissariat de l'Unité15 des Parcelles assainies (Dakar) a interpellé trois individus pour « association de malfaiteurs, escroquerie au visa, faux et usage de faux en documents administratifs ». Ce, à la suite d'une plainte de A. Sagna qui leur réclame la somme de 2 500 000 FCFA.



Les enquêteurs ont arrêté en premier Khadim Dieng se disant commerçant, domicilié à Nord Foire le 29 novembre. D’après A. Sagna, il a remis une somme de 2 500 000 FCFA à ce dernier, depuis le courant du mois de janvier 2025 en sus de son passeport biométrique sénégalais afin qu'il lui trouve un visa pour l'Italie. Khadim Dieng, dans ses manœuvres frauduleuses, a apposé sur ledit passeport un faux visa Schengen numéro 626964253 en date 09/01/2025. Par la suite, il s'est fondu dans la nature et a organisé son injoignabilité .



Interpellé, Khadim Dieng a entièrement reconnu ces faits. Il a déclaré agir en complicité avec Abdou Seck qui a confectionné le faux visa et un certain Birahim Ndiaye qui se chargeait d'encaisser l'argent. Les deux mis en causes arrêtés, tour à tour, ont reconnu les faits qui leur sont reprochés.



La poursuite des investigations a permis aux policiers de découvrir que les membres de cette bande ne s'activaient pas uniquement que dans la confection de faux visa de Schengen. Ils proposaient aussi des voyages clandestins à partir du Port de Dakar, rapporte Libération.



Ils ont ainsi encaissé à deux autres victimes la somme de 2.600.000 Fcfa. La bande leur faisait croire qu'elle pouvait les faire passer comme des membres d'un équipage d'un bateau, en partance en Italie.