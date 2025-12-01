Faux visa Schengen : trois individus qui proposaient des voyages clandestins à partir du Port de Dakar arrêtés

Le commissariat de l'Unité15 des Parcelles assainies (Dakar) a interpellé trois individus pour « association de malfaiteurs, escroquerie au visa, faux et usage de faux en documents administratifs ». Ce, à la suite d'une plainte de A. Sagna qui leur réclame la somme de 2 500 000 FCFA.
Les enquêteurs ont arrêté en premier Khadim Dieng se disant commerçant, domicilié à Nord Foire le 29 novembre. D’après A. Sagna, il a remis une somme de 2 500 000 FCFA à ce dernier, depuis le courant du mois de janvier 2025 en sus de son passeport biométrique sénégalais afin qu'il lui trouve un visa pour l'Italie. Khadim Dieng, dans ses manœuvres frauduleuses, a apposé sur ledit passeport un faux visa Schengen numéro 626964253 en date 09/01/2025. Par la suite, il s'est fondu dans la nature et a organisé son injoignabilité.
Interpellé, Khadim Dieng a entièrement reconnu ces faits. Il a déclaré agir en complicité avec Abdou Seck qui a confectionné le faux visa et un certain Birahim Ndiaye qui se chargeait d'encaisser l'argent. Les deux mis en causes arrêtés, tour à tour, ont reconnu les faits qui leur sont reprochés.
La poursuite des investigations a permis aux policiers de découvrir que les membres de cette bande ne s'activaient pas uniquement que dans la confection de faux visa de Schengen. Ils proposaient aussi des voyages clandestins à partir du Port de Dakar, rapporte Libération.
Ils ont ainsi encaissé à deux autres victimes la somme de 2.600.000 Fcfa. La bande leur faisait croire qu'elle pouvait les faire passer comme des membres d'un équipage d'un bateau, en partance en Italie.
Les enquêteurs ont arrêté en premier Khadim Dieng se disant commerçant, domicilié à Nord Foire le 29 novembre. D’après A. Sagna, il a remis une somme de 2 500 000 FCFA à ce dernier, depuis le courant du mois de janvier 2025 en sus de son passeport biométrique sénégalais afin qu'il lui trouve un visa pour l'Italie. Khadim Dieng, dans ses manœuvres frauduleuses, a apposé sur ledit passeport un faux visa Schengen numéro 626964253 en date 09/01/2025. Par la suite, il s'est fondu dans la nature et a organisé son injoignabilité.
Interpellé, Khadim Dieng a entièrement reconnu ces faits. Il a déclaré agir en complicité avec Abdou Seck qui a confectionné le faux visa et un certain Birahim Ndiaye qui se chargeait d'encaisser l'argent. Les deux mis en causes arrêtés, tour à tour, ont reconnu les faits qui leur sont reprochés.
La poursuite des investigations a permis aux policiers de découvrir que les membres de cette bande ne s'activaient pas uniquement que dans la confection de faux visa de Schengen. Ils proposaient aussi des voyages clandestins à partir du Port de Dakar, rapporte Libération.
Ils ont ainsi encaissé à deux autres victimes la somme de 2.600.000 Fcfa. La bande leur faisait croire qu'elle pouvait les faire passer comme des membres d'un équipage d'un bateau, en partance en Italie.
Autres articles
-
Trafic de documents d'état civil : un ancien international de footballeur placé en grade à vue
-
ECOFEST : la Côte d’Ivoire plaide pour une culture fédératrice face aux conflits
-
Ousmane Sonko au lancement de l'ECOFEST : « Aucun acquis politique ou économique n'est éternel, s'il n'est cimenté par la culture »
-
Drame à Cambérène : deux motocyclistes tués après avoir percuté le terre-plein central du pont
-
El Hadji Ibrahima Sall : « Le Sénégal est obligé d’être dans le temps du monde »