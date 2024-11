Financement des projets des épouses des gendarmes et militaires : la DER/FJ et les Forces armées signent une convention

Le ministère des Forces armées et la Délégation générale à l’entreprenariat rapide des femmes et des jeunes (DER/FJ), ont signé, mercredi, une convention permettant aux épouses des gendarmes et militaires d’accéder à des financements et exercer des activités génératrices de revenus.



Le document a été paraphé par le ministre des Forces armées, le Général Birame Diop, et la Déléguée générale à l’entreprenariat rapide des femmes et des jeunes, Dr Aïssatou Mbodj.

« Cette convention doit nous permettre d’accompagner efficacement les épouses des gendarmes et militaires pour générer des activités génératrices des revenus », a déclaré le ministre des Forces armées, Général Birame Diop.



Selon lui, cet accompagnement des épouses des gendarmes et militaires pourra servir d’exemple pour les autres femmes.