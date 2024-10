Forfait internet 07 gigas au profit des étudiants : l'Université numérique Cheikh Hamidou Kane et la Sonatel scellent leur partenariat

Ce jeudi 10 octobre, un accord de partenariat a été signé entre Sonatel et le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Les deux organisations l'ont annoncé dans un communiqué commun transmis à PressAfrik. L'objectif de cette collaboration est de mettre en avant le forfait internet de 07 gigas pour le bénéfice des étudiants de l'Université numérique Cheikh Hamidou KANE (UN-CHK). La mise en place de ce partenariat interviendra le samedi 12 octobre à 12 h 00 au plus tard. Il est également décidé de l'augmentation à partir du 01 novembre 2024 du volume du forfait à 15 gigas répartis ainsi qu'îl suit :

.10 gigas pour l'accès à l'internet

• 05 gigas exclusivement dédiés aux ressources pédagogiques hébergées à l'Université numérique Cheikh Hamidou KANE.



Pour parapher ce partenariat, le Ministre de l'Enseignement supérieur de la Recherche et de l'Innovation, Dr Abdourahmane Diouf a reçu une délégation de la SONATEL conduite par son Directeur général Sékou Dramé. Cette rencontre de deux tours d'horloge a permis de trouver un consensus dans le sens de l'amélioration des relations entre les deux structures.