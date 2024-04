Formation du gouvernement : Ahmeth Diallo invite le Président Diomaye à éviter les transhumants et à choisir une équipe jeune

Le coordonnateur national de « Gox Yu Bess » avertit sur la formation prochaine du premier gouvernement du Président Diomaye. Selon Ahmeth Diallo, le président nouvellement élu doit éviter les transhumants dans ce nouvel attelage. Il souhaite également une équipe très jeune.



« Les hommes qui vont incarner la rupture vont permettre aux populations de garder espoir et de se mobiliser pour travailler ensemble pour le changement de ce pays. Il est important que les hommes qui seront choisis soient choisis sur des critères de vertus des critères de compétences des critères d’engagement pour la société », a déclaré, Ahmeth Diallo, coordonnateur national de « Gox Yu Bess » et membre de la Coalition Diomaye Président.



Selon lui, il est important que les jeunes soient bien représentés dans le gouvernement parce que dit-il, la « population sénégalaise est généralement jeune. Le président de la République Bassirou Diomaye Faye à 44 ans. Donc il est important que cet aspect soit pris en compte ».



« Il est aussi important que des hommes nouveaux, des hommes compétents soient mis au-devant parce qu'on ne peut pas se permettre de mettre dans le gouvernement des personnes qui ont été décriées par les Sénégalais où des personnes qui ont eu à gérer dans le passé », a ajouté M. Diallo.



Pour lui, « il y a trop de profils qui font garder l’espoir que les populations ont mis sur le Président Bassirou Diomaye Faye. Parce que si on donne l’impression de répéter les mêmes choses avec les mêmes hommes, ce sera la grande désillusion. Ce n’est pas cela que nous voulons », a-t-il averti.