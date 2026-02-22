Foundiougne : entre ambitions mondiales et défis locaux, le Delta du Saloum à la croisée des chemins

​Lors d’un forum local d’envergure, les acteurs publics et privés se sont réunis pour dessiner le futur touristique de Foundiougne. Si le potentiel de la "plus belle baie du monde" est indéniable, l'urgence environnementale et le déficit d'infrastructures freinent encore l'envol économique de la zone.



​Le département de Foundiougne ne manque pas d'atouts. Avec son patrimoine naturel exceptionnel et sa culture vibrante, la zone aspire à devenir un pôle d'attraction majeur pour les touristes et les investisseurs. Pourtant, le constat dressé par les experts lors du récent forum est sans appel, la route vers une compétitivité internationale est encore longue.



​Alassane Kebe, conseiller technique du Premier ministre en charge du tourisme, a pointé du doigt les failles structurelles qui paralysent le secteur : « Nous avons noté l'insuffisance des infrastructures routières et l'accessibilité difficile. À cela s'ajoutent la faiblesse des capacités d'hébergement et le manque d'investissements privés ».



​Au-delà du béton et des routes, c'est l'âme même du Delta du Saloum, sa mangrove qui est en péril. Le Commandant Aliou Diallo, conservateur de l'Aire Marine Protégée (AMP) du Gandoul, a partagé une anecdote cinglante illustrant le fossé entre le potentiel naturel et la réalité du terrain.



​Lors d'une visite officielle du président de la Gironde, ce dernier s'était émerveillé de la beauté de l'eau tout en déplorant de devoir marcher sur des détritus. Pour le Commandant Diallo, la gestion des ordures ménagères est le défi prioritaire : « On doit régler ce problème pour attirer les touristes. C'est le nœud du développement éco-touristique ».



​Pour transformer ces défis en opportunités, les participants au forum ont esquissé plusieurs axes stratégiques, mise en place de programmes de formation rigoureux dans l'accueil, l'hôtellerie et le guidage, promouvoir l'identité unique de Foundiougne pour la démarquer sur la scène internationale et lutter contre la pression anthropique sur la mangrove pour garantir la pérennité de l'écosystème.

​

Au micro d’iRadio, Alassane Kebe a soutenu que l'enjeu dépasse le simple cadre économique : « Préserver aujourd'hui les richesses de Foundiougne, c'est garantir demain un tourisme durable et porteur d'espoir ».