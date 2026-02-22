Université Gaston Berger de Saint-Louis : le calendrier académique «reste maintenu malgré les perturbations»

Dans le nord-ouest du Sénégal, le Conseil académique de l'Université Gaston Berger (UGB) de Saint-Louis annonce, ce dimanche 22 février, que «le calendrier académique adopté lors de sa séance du jeudi 16 décembre 2025 reste maintenu malgré les perturbations» enregistrées dans l’enseignement supérieur.



Dans un communiqué, le Conseil déplore cependant «la crise au campus social qui occasionne souvent des affrontements entre étudiants et forces de défense et de sécurité», ajoutant que «ces heurts perturbent les activités pédagogiques et créent des situations de violation des franchises universitaires».



Les responsables de l’UGB invitent enfin «les parties prenantes à faire preuve de retenue et d'esprit d'ouverture pour un dialogue sincère, constructif et durable», tout en précisant qu’une «commission de médiation a d'ailleurs été mise en place pour échanger avec les étudiants en vue de trouver une issue heureuse à cette crise».



Ce sortie du Conseil académique intervient dans un contexte de tensions entre les étudiants et le gouvernement, après que l’étudiant Abdoulaye Ba (deuxième année de Médecine) est décédé dans des violences policières à l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD).